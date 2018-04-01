Naredne sedmice temperature zraka i do 18 stepeni Celzijusa

Kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u narednim danima očekuju nas visoke vrijednosti temperature zraka.

Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6 °C, na jugu do 8 °C, a dnevna od 9 do 16 °C.

U Sarajevu će biti sunčano uz promjenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 1 °C, a dnevna oko 11 °C.

U utorak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6 °C, na jugu do 8 °C, a dnevna od 6 do 12 °C, na jugu do 16 °C,piše Avaz

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4 °C, na jugu do 7 °C, a dnevna od 7 do 13 °C, na jugu do 16 °C.

Sunčano vrijeme očekuje se i u četvrtak. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6 °C, na jugu do 8 °C, a dnevna od 12 do 18 °C, najavljuju iz FHMZ BiH.

