Izrael će stvoriti regionalni savez kako bi se suprotstavio ‘radikalnim osovinama’

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da Izrael planira izgraditi mrežu savezničkih zemalja na Bliskom istoku ili oko njega kako bi se kolektivno suprotstavile onome što je nazvao “radikalnim” protivnicima.

Netanyahu je to izjavio u nedjelju najavljujući nadolazeći posjet indijskog premijera Narendre Modija Izraelu , za čiju će zemlju, prema izraelskom čelniku, biti dio “osovine nacija koje se oči u oči slažu” s Izraelom.

Netanyahu, kojeg Međunarodni kazneni sud traži zbog optužbi za ratne zločine, također je spomenuo Grčku, Cipar i druge neimenovane arapske, afričke i azijske zemlje.

„U viziji koju vidim pred sobom, stvorit ćemo cijeli sustav, u biti ‘heksagon’ saveza oko ili unutar Bliskog istoka“, rekao je Netanyahu, prema pisanju Times of Israel.

„Namjera je stvoriti osovinu nacija koje se slažu u pogledu stvarnosti, izazova i ciljeva protiv radikalnih osovina, i radikalne šijitske osovine, koju smo vrlo snažno napali, i nove radikalne sunitske osovine.“

Modi je rekao da se u potpunosti slaže s Netanyahuom oko “veze između Indije i Izraela”, uključujući “raznoliku prirodu naših bilateralnih odnosa”.

„Indija duboko cijeni trajno prijateljstvo s Izraelom, izgrađeno na povjerenju, inovacijama i zajedničkoj predanosti miru i napretku“, napisao je Modi u objavi na X.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi, njegovi napadi slabe “os otpora” koju predvodi Iran, uključujući Hezbollah u Libanonu. Izrael i Iran također su se izravno sukobili prošlog lipnja u 12-dnevnom ratu, u kojem se pridružila i američka vojska u napadu na iranske nuklearne lokacije .

Netanyahu nije detaljnije objasnio što misli pod “nastajućom radikalnom sunitskom osovinom”, ali je prethodno identificirao Muslimansko bratstvo kao njezin vodeći element.

Odnosi između Izraela i nekoliko pretežno sunitskih muslimanskih država pogoršali su se usred krvoprolića u Gazi, uključujući odnose s Turskom, čiji je predsjednik Recep Tayyip Erdogan oštro kritizirao Netanyahua , i Saudijskom Arabijom, koja je Izrael optužila za genocid.

Izgledi za normalizaciju između Izraela i Saudijske Arabije također se čine sve manjima. Posljednjih mjeseci kraljevstvo je kritiziralo izraelsko priznanje somalijske separatističke regije Somaliland, kao i izraelske poteze prema aneksiji na okupiranoj Zapadnoj obali.

Od 2020. godine Izrael se zalaže za uspostavljanje formalnih veza s arapskim i muslimanskim državama kao način jačanja svog regionalnog položaja u sklopu takozvanih “Abrahamovih sporazuma” koje podržavaju SAD.

U tom okviru, Izrael održava bliske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom i Marokom.

