Izraelske zdravstvene službe se pripremaju za rat usred napetosti s Iranom

Usred eskalacije napetosti s Iranom u posljednjih nekoliko tjedana, izraelske zdravstvene službe počele su se pripremati za rat poduzimajući proaktivne mjere kako bi osigurale kontinuitet skrbi tijekom potencijalnih raketnih napada.

Zdravstveni fondovi razvili su sveobuhvatan plan za prilagodbu medicinskih usluga tijekom hitnih slučajeva, s naglaskom na klinike s odgovarajućim skloništem ili blizinom zaštićenih područja. Klinike bez zaštite bit će zatvorene prema planu, a pacijenti će biti preusmjereni u obližnje sigurne ustanove.

Usluge telezdravstva također će se proširiti kako bi se olakšala skrb na daljinu, posebno za ranjive skupine stanovništva poput starijih osoba i osoba s kroničnim bolestima. Telemedicinske konzultacije, koje se obično koriste za rutinske posjete, sada će biti primarni način skrbi ako građani moraju ostati kod kuće.

Glavni izazov bit će pacijenti koji se oslanjaju na električnu opremu, poput respiratora, pumpi za zatajenje srca i generatora kisika, navodi se u izvješću, dodajući da je oko 2400 pacijenata na složenoj ventilaciji u Izraelu dobilo osobne generatore sposobne za napajanje do 72 sata.

U slučaju nestanka struje uzrokovanog potencijalnim ratom, ovi će pacijenti biti kontaktirani kako bi se osiguralo da imaju pristup stanicama za punjenje ili alternativnim izvorima energije.

Osim toga, zdravstveni sustav je mapirao pacijente koji se oslanjaju na električnu opremu i osigurao rezervne generatore za pacijente na ventilaciji .

Regionalni centri su osnovani kako bi se osiguralo da pacijenti mogu pristupiti osnovnoj opremi. Zdravstvene službe također se pripremaju za evakuacije, koordinirajući s lokalnim vlastima transfer stanovnika u hotele ili prihvatne centre te uspostavljajući privremene medicinske objekte u područjima s visokom evakuacijom poput Mrtvog mora.

Ove pripreme slijede lekcije iz raketnog napada na Medicinski centar Soroka 2025. godine, što je dovelo do ažuriranih protokola za hitne slučajeve i poboljšanih sustava u bolnicama.

Svako kretanje prema podzemnim objektima odvijat će se samo uz izričite upute

Pripreme su u tijeku i bit će podijeljene u tri faze, rekao je za Maariv dr. Eran Metz, voditelj Odjela za pripravnost u hitnim slučajevima u zdravstvenoj službi Clalit .

Prvo, procijenjena je razina zaštite svake klinike. Klinike koje ne zadovoljavaju potrebne standarde zaštite bit će zatvorene tijekom izvanrednih situacija. Drugo, izradit će se karta alternativnih klinika kako bi se osiguralo da pacijenti znaju kamo ići ako je njihova redovna klinika zatvorena. Većina pacijenata bit će upućena u klinike unutar istog grada ili obližnjih naselja. Treća faza uključivat će korištenje alternativnih zgrada za klinike koje nemaju trajnu zaštitu, s poboljšanjima koja će omogućiti sigurniji rad.

Bolnice pregledavaju rezervne sustave kako bi osigurale spremnost

Osim Soroke, bolnica Rambam u Haifi, koja godinama upravlja podzemnom hitnom bolnicom, održala je interne rasprave o raspodjeli kreveta i aktiviranju sustava podrške. Bolnice u sjevernom i središnjem Izraelu također su pregledale svoje rezervne sustave električne energije, vode i kisika kako bi osigurale da mogu funkcionirati u zatvorenim uvjetima tijekom krize.

Svako kretanje prema podzemnim objektima odvijat će se samo uz izričite upute Zapovjedništva domaće fronte i centra za hitne operacije Ministarstva zdravstva, na temelju trenutnih sigurnosnih procjena.

Zdravstveni dužnosnici naglasili su da se za sada javnost potiče da nastavi tražiti medicinsku pomoć kao i obično, uključujući planirane operacije, preglede i hospitalizacije. Nije bilo masovnog otkazivanja medicinskih usluga, a zdravstveni sustav nastavlja u potpunosti funkcionirati uz održavanje spremnosti za bilo kakav izvanredni scenarij, prenosi the jpost.

