Djevojka ukrala više od 70.000 eura od 70-godišnjaka: Partneru kupila vozilo, sebi luksuznu odjeću

Crnogorska policija uhapsila je dvadesetšestogodišnjakinju iz Plava, inicijala R. Đ., zbog sumnje da je iz kuće sedamdesetogodišnjeg muškarca ukrala više od 70.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka, a zatim dio novca potrošila na luksuzne stvari i automobil. Tokom istrage pronađeno je više od polovine otuđenog novca, kao i vozilo kupljeno ukradenim sredstvima.

– Oštećeni je krađu prijavio 19. februara 2026. godine, iako je, kako se sumnja, krivično djelo počinjeno skoro mjesec dana ranije 24. januara . saopćili su iz policije.Prema navodima istrage, R. Đ. je iskoristila ranije stečeno povjerenje oštećenog te ušla u njegovu porodičnu kuću, čija vrata u tom trenutku nisu bila zaključana.

– Popela se na sprat i iz spavaće sobe, iz džepova sakoa, uzela nekoliko koverti sa ukupno 15.000 eura, 1.100 dolara i 300 švicarskih franaka. Potom je, znajući gdje se nalazi sef, ukrala i njega, te ga je u svojoj kući obila i iz njega uzela još oko 55.000 eura – naveli su iz policije,piše Avaz

Sumnja se da je sav novac potom sakrila u plastičnu kutiju, koju je smjestila u šupljinu zida ispod stepenica, iza kuhinjskih elemenata u svom stanu.

– Dio novca je trošila na putovanja, luksuznu garderobu, nakit i poklone, dok je 11.000 eura dala emotivnom partneru, koji je tim novcem na auto-placu u Tuzima kupio vozilo VW Golf VII – istakli su iz policije.

Iz policije navode da je osumnjičena identifikovana za manje od 24 sata, te da je kod nje pronađeno i oduzeto 36.850 eura koji su bili skriveni u šteku.

– Novac će biti vraćen vlasniku, a oduzeto je i vozilo kupljeno otuđenim sredstvima, koje će, nakon sprovedenih procedura, također biti vraćeno oštećenom. R. Đ. će uz krivičnu prijavu biti privedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, zbog sumnje da je počinila krivično djelo teška krađa – naveli su iz policije.

