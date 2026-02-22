Kako Saudijska Arabija planira preoblikovati Bliski istok

Kada dopustite ljudima da izraze svoje mišljenje na Bliskom istoku, pojavljuje se sasvim drugačiji pogled na Izrael i zapadni konsenzus koji on predstavlja, prenosi middleeasteye.

Normalizacija, ili čak članstvo u ” Odboru za mir ” američkog predsjednika Donalda Trumpa , ispada da je pretanko razmazana šminka po regionalnom raspoloženju ljutnje i poniženja zbog onoga što se Izraelu dopušta da prođe nekažnjeno.

Na iznenađenje svih, a ne samo njega samog, saudijskom akademiku i piscu dr. Ahmedu Altuwaijriju nedavno je dopušteno da izrazi svoje mišljenje o Izraelu i njegovom najbližem arapskom partneru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima .

Ništa se u kraljevstvu ne piše niti objavljuje bez neke vrste dopuštenja odozgo. Altuwaijri je iznio žestoku analizu odnosa UAE-a s Izraelom, optužujući vladare Abu Dhabija da su se bacili u naručje cionizma, postajući “trojanski konj” za projekt uspostave Velikog Izraela .

Nikada prije u Saudijskoj Arabiji nije korišten tako izravan jezik o predsjedniku UAE-a Mohammedu bin Zayedu, koji je više od desetljeća djelovao kao suborac kraljevstva u gušenju Arapskog proljeća u Jemenu , Egiptu , Libiji , Tunisu i Siriji .

Altuwaijrijev članak pojavio se u novinama bliskim saudijskim vlastima. Stoga, kada sam ga upoznao, prvo što sam htio znati bilo je: je li se prije objave konzultirao s ministarstvom vanjskih poslova ili od njega tražio dopuštenje?

Altuwaijri kaže da je njegov članak isključivo njegovo djelo. Nije govorio u ime vlade niti je želio govoriti u njezino ime. Umjesto toga, rekao je da su njegove riječi proizašle iz dužnosti da govori istinu tijekom nacionalne krize.

Split dugo u nastajanju

Čim se Altuwaijrijev članak pojavio, nervozno je uklonjen. U Tel Avivu i Washingtonu odmah su izbili prosvjedi, jer su Emirati brzo aktivirali svoju proizraelsku mrežu u SAD-u, koja je saudijskog pisca optužila za antisemitizam . Altuwaijrijeva kolumna tretirana je kao međunarodni incident.

Liga protiv klevete proslavila je pobjedu , tvrdeći da je članak uklonjen ubrzo nakon što je objavljena njegova vlastita objava.

Ali onda se dogodilo nešto neobično: članak je vraćen s visina. Komentator na društvenim mrežama za kojeg se općenito pretpostavljalo da je glas Sauda al-Qahtanija, medijskog cara kraljevstva, ponovno je objavio poveznicu , tvrdeći da članak nikada nije nestao.

To me dovelo do druge stvari koju sam stvarno htjela znati. Je li ovaj jaz između dvaju nepokolebljivih zaljevskih vođa bio emotivan, nešto što će nestati u sljedećem međusobnom zagrljaju, ili strateški?

Altuwaijri je i u tome bio jasan. Po njegovom mišljenju, događa se dubok regionalni pomak, potaknut genocidom u Gazi i nedavnim događajima u Jemenu – ali to je podjela koja je odavno u nastajanju.

Počinje s Gazom, ali se proteže daleko i široko. Ovo gledište moglo bi iznenaditi neke koji su svjedočili nizu službenih pokušaja ugušivanja javnog bijesa dok je rat bjesnio.

Međunarodni festivali koje je organiziralo kraljevstvo nastavljeni su unatoč tome. Nisu bile dopuštene propalestinske demonstracije, a čak je i tvitovanje o Gazi smatrano ilegalnim.

Ispod površine, kraljevstvo se osjećalo poniženo od strane Izraela. Dva puta je sponzoriralo velike mirovne inicijative , jednu pod kraljem Fahdom, a drugu pod kraljem Abdullahom dok je još bio prijestolonasljednik. Obje su bile utemeljene na načelu zemlja za mir i vraćanja temeljnih palestinskih prava. Saudijska Arabija je također redovito bila domaćin pokušaja pomirenja Fataha s Hamasom.

Ali po razmjerima, genocid je nadmašio sve što se ikada prije dogodilo.

„Opseg zla i genocida koji se dogodio uvjerio je Saudijsku Arabiju da s ovim mentalitetom koji vlada Izraelom nikada ne može biti mira. Nikada ne može biti suradnje“, rekao je Altuwaijri. „I zato se saudijska retorika i jezik promijenili, jer Saudijska Arabija, kao srce islamskog svijeta, najuglednija arapska zemlja u svijetu, nikada ne bi mogla samo gledati to i pustiti da prođe bez zauzimanja stava.“

Fragmentacija regije

Prema Altuwaijriju, prisutnost Saudijske Arabije na Trumpovoj cinično nazvanoj ” Ploči mira ” nije ništa više od vježbe ograničavanja štete.

To što bi Izrael trebao iskoristiti uništavanje Gaze kao odskočnu dasku za ambiciozniji pokušaj nametanja kao vojnog hegemona regije nije ništa novo za ovog saudijskog akademika.

Plan koji izraelski premijer Benjamin Netanyahu provodi u Siriji, Libanonu , a sada i Iranu, detaljno je opisao izraelski novinar i savjetnik bivšeg izraelskog vođe Ariela Sharona prije otprilike 44 godine.

S obzirom na to da su sporazumi iz Camp Davida iz 1978. između egipatskog Anwara Sadata i njegovog izraelskog kolege Menachema Begina čvrsto na snazi ​​- ili se barem tako tada smatralo – Oded Yinon bio je autsajder. U radu u časopisu Kivunim pod naslovom „Strategija za Izrael u 1980-ima“, sugerirao je da svijet svjedoči novoj epohi u povijesti, u kojoj su racionalistički i humanistički temelji Zapada u stanju kolapsa.

Yinon je opisao muslimanske arapske države kao „privremenu kuću od karata koju su sastavili stranci“, u regiji koju su proizvoljno podijelile imperijalne sile. Zaključio je da bi Izrael trebao dovesti do njihove fragmentacije u mozaik etničkih i konfesionalnih skupina.

To je vrlo slično onome što je Gideon Saar, tada novoimenovani ministar vanjskih poslova, mislio u studenom 2024. kada je rekao da Izrael treba surađivati ​​s Kurdima i drugim manjinama u Siriji. Opisujući Kurde kao izraelskog “prirodnog saveznika”, Saar je rekao da bi se njegova zemlja trebala približiti i druzskoj manjini u Siriji i Libanonu. Od tada je fragmentacija Sirije postala službena politika Izraela.

Ova politika naišla je na neke značajne neuspjehe. Damask je od tada ponovno preuzeo kontrolu nad kurdskim područjima i naftnim poljima, a Trumpov izaslanik, Tom Barrack, čvrsti je zagovornik sirijskog jedinstva.

No za razliku od 1982., kada je Yinon tvrdio da Egipat treba rastaviti na Sinaj pod izraelskom kontrolom i kršćansku koptsku državu na sjevernoj granici Egipta, današnji regionalni utjecajni ljudi u Tel Avivu sada mogu računati na čvrstog saveznika u Mohammedu bin Zayedu, kako u odnosu na Druze, tako i na njihove šire planove.

Partnerstvo uništeno

Njihov savez sada se doživljava kao prijetnja nacionalnim interesima Saudijske Arabije.

Prema Altuwaijrijevom izvještaju, Rijad je izgubio strpljenje s pokušajima Abu Dhabija da bude mala zemlja s velikim dosegom. Rekao je da je Saudijska Arabija pozvala UAE u Jemen, samo da bi otkrila da aktivno dijeli zemlju za vlastitu korist.

Isto se događa u Sudanu , gdje UAE dokazano i široko dokumentirano vojno podržavaju Snage brze potpore, te u Somalilandu, odcijepljenom dijelu sjeverne Somalije.

Altuwaijri se prisjeća razgovora koji je vodio s bivšim tuniskim predsjednikom Moncefom Marzoukijem. U to vrijeme, Abu Dhabi je pokušavao potkopati demokraciju u Tunisu slanjem oklopnih vozila oporbi. Marzouki mu je rekao: „Kako se to moglo dogoditi? Kako je članica Arapske lige mogla poslati oklopna vozila drugoj članici Arapske lige za oporbu, bez znanja vlade?“

U saudijskim očima, Abu Dhabi nije ništa više od „malog okruga Rijada“. Za Altuwaijrija, dvije zemlje se ne mogu uspoređivati ​​- ni po veličini, ni po broju stanovnika, ni po ekonomskim rezultatima.

Ali zašto je sada ovo partnerstvo narušeno? Podsjetio sam Altuwaijrija na ulogu koju je Mohammed bin Zayed odigrao u promociji Mohammeda bin Salmana u Washingtonu prije nego što je potonji postao saudijski prijestolonasljednik.

Altuwaijri je rekao da se jaz između dvojice čelnika stvarao već neko vrijeme. Prema njegovom iskazu, Mohammed bin Zayed nikada nije prihvatio da će se ekonomski obujam i koncentracija brzo preseliti iz Emirata u Saudijsku Arabiju te je bio ljubomoran na ekonomski rast kraljevstva .

Iran ima mnogo aduta

Dakle, kraljevstvo se pomaknulo – i to ne samo od Abu Dhabija, već i prema Turskoj . Jednako važno, održalo je detant s Iranom .

Koliko će još Trump čekati da pokrene svoj drugi napad na Iran u godinu dana, nitko ne može nagađati, ali armada koju je okupio na dometu govori sama za sebe. Čak devet arapskih čelnika nazvalo je Trumpa kako bi ga nagovorili da da priliku razgovorima koji se održavaju u Muscatu .

Altuwaijri kaže da je Saudijska Arabija odigrala ključnu ulogu. Od tada se nemir mogao samo povećati.

„Iran nije Venezuela. Iran ima mnogo aduta za korištenje u takvoj situaciji, i to su vrlo destruktivni aduti“, rekao je Altuwaijri. „Iran bi mogao napasti američke baze u regiji; mogao bi ići i dalje od toga, kada je riječ o egzistencijalnoj prijetnji, napasti sve entitete u regiji, uništiti Zaljev i blokirati Hormuški tjesnac.“

„I moglo bi… ići čak i dalje i napasti Izrael razornijim balističkim projektilima“, dodao je Altuwaijri. „Bog zna što bi šijitske manjine u regiji učinile. Dakle, to je bio ogroman rizik, potpuno nerealan, potpuno nepromišljen. I mislim da je zato Saudijska Arabija uložila svu svoju snagu kako bi to spriječila koliko god je to moguće.“

Nakon našeg intervjua, američki senator Lindsey Graham, često tretiran kao glas Trumpa, rekao je Saudijskoj Arabiji da “prestane”. Riječima uličnog svadljivca koji danas prolazi kao diplomat, Graham je prošli tjedan na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji rekao: “Umoran sam od ovog sranja. MBZ nije cionist, a vi ohrabrujete Iran ovim sukobom.”

Ali ono što Altuwaijri i mnogi drugi poput njega govore, Washington bi trebao shvatiti ozbiljno, jer trenutno nema drugih ideja osim da ga Netanyahu vodi za nos u sljedeći rat.

Predstojeći rat neće odgovarati interesima nikoga više nego Izraela, koji je, poput Abu Dhabija, mala zemlja s velikim idejama za regiju.

