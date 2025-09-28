Navijači traže ostavku Sablića, on poručio: Ne bježimo od odgovornosti

Velež je i dalje pri dnu tabele, u krizi igre i rezultata, a osim igrača, koje navijači jednako krive koliko stručni štab, što su jasno pokazali odmah nakon završetka utakmice, kao glavne krivce vide šefa struke Gorana Sablića.

Trener Veleža je nakon utakmice govorio za bh. medije.

“Primili smo prvi jeftin gol, autogol. Otvorili smo utakmicu jako dobro, bili smo kompaktni, nije bilo iznenađenja od strane Zrinjskog. Međutim, autogol i prekid, i utakmica je postala jako teška za nas. Nismo se predavali, ali protiv Zrinjskog to je bilo jako teško”, rekao je on, pa odgovorio na prozivke o ostavci,pišu Vijesti

“Gledajte, normalno da su emocije jako velike, pogotovo kada se igra gradski derbi i razočaranje je veliko. Mi smo razočarani, ne bježimo od odgovornosti. Nije situacija onakva kakvu smo zamišljali, razgovaraćemo o tome”.

Velež je trenutno osmi na tabeli, samo mjesto iznad opasne zone, a mostarski klub morat će mnogo toga uraditi ukoliko ne želi biti jedan od kandidata za ispadanje ove sezone.

Facebook komentari