Još lakši put do mora: Sprema se nova magistrala prema Neumu, vozači više ne bi morali ići na Stolac

U toku su pripreme za izgradnju još jedne ceste koja bi omogućila brži i jednostavniji put do Neuma, jedinog bosanskohercegovačkog grada na moru.

Riječ je o magistralnoj cesti Dračevo – Cerovica, čija bi dužina iznosila između 16,4 i 16,8 kilometara, zavisno od varijante trase koja bude odabrana.

Planirana cesta spojila bi magistralni put M17 u blizini graničnog prelaza Doljani s magistralom Stolac – Neum, čime bi se dodatno unaprijedila saobraćajna povezanost Neuma s ostatkom zemlje, piše BiznisInfo.ba.

Vozači više ne bi morali ići na Stolac

Podsjetimo da je putovanje prema Neumu već značajno olakšano izgradnjom ceste Stolac – Neum, a nova magistrala bi dodatno pojednostavila dolazak do bh. obale.

U slučaju realizacije ovog projekta, vozači koji iz Sarajeva, Mostara i drugih gradova putuju prema Neumu više ne bi morali prolaziti kroz Stolac, već bi mogli nastaviti glavnom magistralom do Dračeva, nedaleko od granice s Hrvatskom, te se potom uključiti na novu cestu koja vodi prema Neumu.

Predstavljene dvije varijante trase

U zgradi Grada Čapljina održan je sastanak posvećen rekonstrukciji i izgradnji ove magistralne ceste, projekta koji ima značajan infrastrukturni i prometni značaj za jug Hercegovine.

Sastanak je organizovalo Javno poduzeće Ceste Federacije BiH, a prisustvovali su predstavnici investitora, projektantskog tima, kao i predstavnici Grada Čapljina i Općine Neum.

Projektanti su tom prilikom predstavili dvije varijante idejnog rješenja trase, uz prikaz tehničkih karakteristika te prednosti i nedostataka svakog rješenja.

Jedno rješenje je povoljnije

Jedna od varijanti predviđa izgradnju potpornih zidova ukupne dužine oko 1.200 metara, dok druga uključuje oko 350 metara potpornih zidova, ali i veći broj serpentina na pojedinim dijelovima trase.

Razlike postoje i u uzdužnim nagibima ceste. Varijanta koja se većim dijelom oslanja na postojeću trasu na nekim dijelovima ima nagibe do 10 posto, što se smatra nepovoljnijim prometnim rješenjem.

Druga varijanta, koja uključuje veći dio novoprojektirane trase, omogućava blaže nagibe do 7 posto, što je povoljnije s aspekta sigurnosti i protočnosti saobraćaja.

Sljedeći koraci

Zaključeno je da će JP Ceste Federacije BiH u roku od mjesec dana dostaviti idejno rješenje s obje varijante trase Gradu Čapljina i Općini Neum.

Nakon što se lokalne zajednice očituju o predloženim rješenjima i usaglasi optimalna trasa, pristupit će se izradi idejnog i glavnog projekta, čime bi projekt ušao u narednu fazu pripreme.

