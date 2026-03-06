Baba Vanga: Ovo je 6 predviđanja za 2026. godinu koja bude jezu

Kritičari optužuju ove izvore za pogrešno tumačenje ili prilagođavanje njezinih riječi kako bi odgovarale kasnijim događajima.

Bugarska slijepa mističarka Baba Vanga, ponovno je u fokusu svjetskih medija zbog svojih zastrašujućih predviđanja za 2026. godinu. Vanga je navodno predvidjela izbijanje Trećeg svjetskog rata ove godine, a sukob bi se, prema njezinim predviđanjima proširio preko više kontinenata, izazvao političku nestabilnost i globalne tenzije.

Poznata po navodnim predviđanjima događaja poput terorističkih napada 11. rujna, pandemije Covid-19 i sukoba u Ukrajini, Vanga i dalje fascinira svijet svojim vizijama.

Baba Vanga je za 2026. predvidjela još dramatičnije događaje, uključujući dolazak neidentificirane civilizacije na Zemlju i potencijalno istraživanje drugih planeta, poput Venere. Ova proročanstva već sada potiču rasprave među entuzijastima i znanstvenicima.

Početak Trećeg svjetskog rata: Veliki sukob između glavnih svjetskih sila, uključujući moguću aneksiju Tajvana od strane Kine i izravan sukob Rusije i SAD-a. Rat bi se proširio preko kontinenata, dovodeći do razdoblja ekstremne nestabilnosti.

Treći globalni financijski krah: Veliki ekonomski pad, hiperinflacija ili kolaps valuta, što bi dodatno pogoršalo životni standard diljem svijeta.

Katastrofalne prirodne nepogode: Kombinacija potresa, vulkanskih erupcija, cunamija i ekstremnih vremenskih uvjeta koji bi zahvatili 8% površine planeta

Revolucija umjetne inteligencije: AI bi trajno promijenio industriju i svakodnevni život, ali s rizikom gubitka ljudske neovisnosti

Prvi kontakt s izvanzemaljcima: U studenom 2026. veliki svemirski brod ušao bi u Zemljinu atmosferu, označavajući prvi službeni susret s nepoznatom civilizacijom

Ova predviđanja Babe Vange opet povezana su s aktualnim događajima, eskalacijom nasilja na Bliskom istoku, slanjem europskih ratnih brodova na Cipar nakon iranskih dronova i općim rastom globalnih tenzija.Ključni problem s Vanginim proročanstvima leži u njihovom podrijetlu.

Baba Vanga, koja je umrla 1996., nije ostavila pisane zapise, a većina njezinih vizija temelji se na usmenim svjedočanstvima njezine nećakinje i sljedbenika. Kritičari optužuju ove izvore za pogrešno tumačenje ili prilagođavanje njezinih riječi kako bi odgovarale kasnijim događajima.

Bez konkretnih dokaza i s obzirom na nedostatak izvornih zapisa, Vangina proročanstva ostaju više u domeni zanimljivosti nego pouzdanih predviđanja, piše Mirror.

