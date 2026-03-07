Panika u BiH: Građani prazne police, kupuje se i preko granice

Strah od novih poskupljenja hrane zahvatio je građane Bosne i Hercegovine nakon novog rasta cijena goriva, pa su mnogi posljednjih dana pohrlili u trgovine kupovati osnovne namirnice i stvarati kućne zalihe. U brojnim gradovima zabilježena je navala na trgovine, a police s brašnom, uljem i šećerom u nekim se prodavaonicama brzo prazne. Trgovci kažu da kupci panično kupuju brašno i ulje, često u znatno većim količinama nego inače. Mnogi uzimaju veća pakiranja ili cijele vreće brašna, strahujući da bi cijene hrane uskoro mogle dodatno porasti, piše Slobodna Dalmacija.

Građani BiH, već opterećeni rastom troškova života, posebno su osjetljivi na svaku najavu poremećaja na tržištu jer su takve najave i ranije često bile uvod u nova poskupljenja. – Sad je nestašica, evo brašna nema po prodavaonicama, barem ovdje u Zeničko-dobojskom kantonu. Imamo objekt u kojem se kupuje samo brašno i vjerujte da su redovi. Među ljudima je zavladala panika, svi govore o trećem svjetskom ratu. Otkako je krenulo ovo na Bliskom istoku, nitko se više ni na što ne žali, samo se traži brašno, ulje, šećer i gorivo. Tko je preživio rat u BiH, treba ga razumjeti. Svjesna sam da ne mogu kupiti dovoljno, ali ne mogu nemati ni kilogram brašna u kući – rekla je Ferida Kulović iz Udruženja za zaštitu potrošača za Dnevni avaz.

Dodatnu nervozu među građanima stvara i nestabilna situacija na Bliskom istoku, jer mnogi strahuju da bi daljnja eskalacija mogla dovesti do novog rasta cijena energenata i dodatnog pritiska na životni standard. Istodobno, povećan broj kupaca iz BiH primjećuju i trgovci u Hrvatskoj, posebno u dolini Neretve. U trgovinama je posljednjih dana vidljiv pojačan priljev građana iz susjedne zemlje koji dolaze kupovati osnovne namirnice. Najviše se kupuje meso, osobito svinjetina, koja je u hrvatskim trgovinama znatno jeftinija nego u BiH. Upravo zbog te razlike u cijenama mnogi građani prelaze granicu kako bi uštedjeli u kupnji, pa je meso među najtraženijim proizvodima u prekograničnoj kupnji. Iako ekonomisti ističu da trenutačno nema službenih najava nestašice hrane, upozoravaju da panično kupovanje može privremeno isprazniti police u trgovinama. Zbog toga pozivaju građane na razumnu kupnju, naglašavajući da opskrbni lanci zasad funkcioniraju bez većih poremećaja.

Facebook komentari