Danas se igraju tri preostale utakmice osmog kola WWin lige Bosne i Hercegovine, a najzvučniji duel je onaj na Pecari između Širokog Brijega i Željezničara

Jučer su se odigrale prve dvije utakmice osmog kola WWin lige Bosne i Hercegovine.

Kolo je otvoreno na Koševu gdje je Sarajevo prekinulo crni niz i savladalo Velež sa 2:0.

U drugom subotnjem susretu je Borac u Banjoj Luci deklasirao Radnik iz Bijeljine visokim rezultatom (5:1).

Danas su na rasporedu preostale tri utakmice, a prva se igra u ranom terminu – već od 13 sati.

U Doboju će ekipa Sloge dočekati Posušje. Obje ekipe ulaze u ovaj meč nakon dva vezana poraza pa će tako obje ekipe imati imperativ pobjede.

Od 15 sati se igra najzvučniji susret nedjeljnog programa WWin lige Bosne i Hercegovine.

Na stadionu Pecara će Široki Brijeg dočekati Željezničar koji još uvijek ne zna za poraz u novoj sezoni.

Izabranici Admira Adžema imaju četiri pobjede i tri remija, te će probati produžiti pozitivan niz.

Sa druge strane, Široki Brijeg je također dobro ušao u sezonu pa tako Plavima neće biti nimalo lako u ovom susretu.

Nedjeljni program, ali i samo osmo kolo WWin lige Bosne i Hercegovine zatvara utakmica u Mostaru,pišu Vijesti

Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine – Zrinjski će dočekati Rudar iz Prijedora, a sve osim pobjede Plemiće večeras (19:45h) bi bilo ravno čudu.

WWin liga BiH, 8. kolo, nedjelja

13:00h FK Sloga Doboj – HŠK Posušje

15:00h NK Široki Brijeg – FK Željezničar

19:45h HŠK Zrinjski – FK Rudar Prijedor

