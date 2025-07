Edin Džeko zvanično potpisao za Fiorentinu!

Džeko je na kraju prošle sezone napustio Fenerbahce nakon što nije dobio novi ugovor iako je imao dvije odlične godine u turskom klubu.

No, to nije previše potreslo bh. napadača koji se nakon dvije godine vraća u Seriju A i ponovo ćemo ga gledati u Ligama petice.Džeko je nedavno prošao ljekarske preglede u Firenci, a danas je Fiorentina zvanično saopštila da je on novi napadač ovog kluba,piše Vijesti

Dijamant je potpisao ugovor na godinu plus godinu s Violama uz godišnju platu od 1,8 miliona eura.

Fiorentina će biti osmi klub u karijeri kapitena reprezentacije BiH koji je prije toga nastupao za Željezničar, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče.

