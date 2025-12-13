FOTO, VIDEO Raspada se Trampov mir: Bjesni rat, stravični prizori

Ulicama patroliraju teško naoružani borci M23, a humanitarne organizacije javljaju o stotinama hiljada raseljenih lica.

Pobunjenička grupa M23 učvrstila je svoju kontrolu nad strateškim gradom Uvirom na istoku Demokratske Republike Kongo, potvrdili su lokalni stanovnici, dok vlada u Kinšasi upozorava da napredovanje pobunjenika, koje podržava Ruanda, ugrožava mirovne napore američkog predsjednika Donalda Trampa, piše Reuters.

Zauzimanje Uvire, ključnog grada na jezeru u provinciji Južni Kivu, dogodilo se uprkos mirovnom sporazumu koji je predsjednik Tramp nazvao “istorijskim” kada je potpisan u Vašingtonu samo nedelju dana ranije.

Istovremeno, izbjeglice iz Konga opisuju stravične prizore smrti i razdvojenih porodica tokom bjekstva od eskalacije borbi na istoku zemlje, javlja Al Jazeera.

Napredovanje pobunjenika dovodi sukob na prag susjednog Burundija, pojačavajući strah od daljeg regionalnog širenja sukoba koji je od januara već usmrtio hiljade i raselio stotine hiljada ljudi.

Tijela zakopana pored puta

Iako je danas u Uviri zabeležen krhki mir, gradom patroliraju teško naoružani borci M23. Prethodnog dana pretraživali su ulice u potrazi za preostalim kongolskim snagama i savezničkim milicijama, poznatim kao “Wazalendo”.

Iako je danas u Uviri zabeležen krhki mir, gradom patroliraju teško naoružani borci M23. Prethodnog dana pretraživali su ulice u potrazi za preostalim kongolskim snagama i savezničkim milicijama, poznatim kao "Wazalendo".

Uprkos napetosti, stanovnici su se počeli oprezno vraćati, izlazeći iz svojih domova u potrazi za hranom nakon što su dan proveli skrivajući se ili bježeći.

“Vlada nam je rekla da Uvira nikada neće pasti i da je situacija pod njihovom kontrolom”, rekao je lokalni učitelj Godefroid Šengezi.

Današnja stvarnost je sasvim suprotna.

Dopisnik Al Jazeere Alen Uajkani, koji je danas dobio pristup gradu, izvestio je o potresnim scenama na putu do Uvire.

“Ovde u Uviri videli smo timove Crvenog krsta kako prikupljaju tela i sahranjuju ih pored puta”, rekao je Uajkani, dodajući da su vidjeli uništene vojne kamione i posmrtne ostatke ubijenih.

Raseljeno oko 200.000 ljudi

Humanitarna kriza poprima zastrašujuće razmere. Ujedinjene nacije izvjestile su da je posljednjih dana raseljeno oko 200.000 ljudi, a desetine civila ubijene.

U izbjegličkom kampu Njaruššiši u Ruandi, Akilimali Mirindi ispričala je kako je pobegla iz Južnog Kivua sa samo troje od svoje desetoro djece nakon što su bombe uništile njen dom. “Ne znam šta se dogodilo sa ostalih sedmoro, niti sa njihovim ocem”, rekla je četrdesetogodišnjakinja.

🚨‼️BREAKING — SUD-KIVU 🇨🇩

Visiblement essoufflés, épuisés et affamés, les soldats FARDC et leurs supplétifs FDLR/Mai-Mai arrivent à Baraka après leur défaite cuisante à #Uvira et dans les environs. pic.twitter.com/lpbCIGuMPk — Mwana Lisa (@RogueIntellect_) December 12, 2025

Druga izbeglica, Olinabangi Kajibanda, svedočila je ubistvu svoje trudne komšinice i njeno dvoje dece kada je njihovu kuću pogodila granata.

„Čak su i djeca umirala, pa smo odlučili pobjeći“, rekao je 56-godišnjak.

Stanovnici koji su pobjegli opisali su bombardovanje iz više pravaca.

“Bombe su padale na nas iz različitih smjerova, morali smo da napustimo svoje porodice i svoja polja”, rekao je 67-godišnji Tomas Mutabazi.

Strah od širenja sukoba

Pad Uvire, smeštene na obalama jezera Tanganjika i na granici s Burundijem, otvara put pobunjenicima za dalji prodor izvan Južnog Kivua.

Grad je udaljen samo 30 kilometara od Bujumbure, najvećeg grada u Burundiju. Burundijski vojnici, koji su već prisutni u Kongu, nedavno su pomagali kongolskim snagama u borbi protiv M23.

Glasnogovornik M23 Lawrence Kanjuka optužio je preostale burundijske snage da su se ukopale u planinskom području i “bacale bombe i koristile teško naoružanje” koje ubija civile .

Vođa pobunjeničke koalicije AFC, Kornel Nanga, poručio je putem društvene mreže Iks da su borbe u Uviri “strogo kongolska stvar” i da nemaju ambicije izvan granica Konga.

Mirovni proces na ivici propasti

Najnovije napredovanje M23 događa se samo nedelju dana nakon što su se kongolski predsednik Feliks Čisekedi i njegov ruandski kolega Pol Kagame sastali s Trampom u Vašingtonu i potvrdili posvećenost mirovnom sporazumu.

Vlada Konga pozvala je međunarodnu zajednicu na “hitne mjere”, optužujući Ruandu za raspoređivanje specijalnih snaga u Uviri, što smatra “jasnim kršenjem” sporazuma.

Con la toma de Uvira por parte del M23, el territorio controlado por los rebeldes aumenta.

Američka ambasada u Kinšasi pozvala je na povlačenje ruandskih snaga, dok je kongolska ministarka spoljnih poslova Tereza Kajikvamba Vagner izjavila da bi SAD trebalo da razmotri proširenje sankcija protiv ruandskih pojedinaca i vojske, ističući da osude nisu dovoljne.

Ruanda i dalje poriče da podržava M23. Mirovni analitičari ističu ključni nedostatak sporazuma iz Vašingtona.

“Sporazum ne uspjeva da riješi strukturne pokretače sukoba i ključno isključuje M23, naglašavajući osnovnu manu: trajan mir ne može se postići bez uključivanja oružane grupe za pregovarački sto”, rekao je Jervin Najdu iz Oxford Economicsa.

