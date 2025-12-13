Vijesti

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

Objavljeno prije 53 minute

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija na bjeloruski kalijum, saopšteno je iz njegove administracije.

Pomilovani su iz različitih zemalja osuđeni zbog zločina, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam, navedeno je u saopštenju objavljenom na “Telegramu”.

Među pomilovanima je i nobelovac Ales Bjaljacki.

On je bio osuđen na 10 godina zbog šverca i finansiranja aktivnosti koje grubo narušavaju javni red.

Bjaljacki je bio jedan od tri dobitnika Nobelove nagrade za mir 2022, a uhapšen je 2021. poslije masovnih protesta izazvanih, kako bjeloruska opozicija tvrdi, krađom na predsjedničkim izborima,pišu Vijesti


