Domaće bezglutenske njoke

Ako volite nježne, mirisne njoke koje se tope u ustima, a pritom izbjegavate gluten, ovaj recept je pravi izbor.Sastojci:

250 g očišćene bundeve (pečene ili kuhane na pari)

250 g batata (pečenog ili kuhanog)

1 jaje

80-100 g bezglutenskog brašna (najbolje mješavina rižinog i kukuruznog, po potrebi i više)

1 kašika maslinovog so i prstohvat muškatnog oraščića.

Priprema:

Bundevu i batat ispecite u rerni (oko 30–40 minuta na 200 °C) ili skuhajte na pari dok ne omekšaju. Ostavite da se prohlade, pa ih izgnječite u pire.

Dodajte jaje, ulje i začine, pa postepeno umiješajte brašno dok ne dobijete mekano, blago ljepljivo tijesto koje se može oblikovati.

Podijelite tijesto na nekoliko manjih dijelova i na blago pobrašnjenoj površini (bezglutensko brašno) oblikujte valjke debljine prsta.

Isijecite valjke na komade od 2 cm i po želji ih lagano pritisnite viljuškom da dobiju klasični oblik njoka.

U velikoj šerpi zakuhajte vodu sa malo soli. Ubacujte njoke u ključalu vodu i kuhajte dok ne isplivaju na površinu – to traje svega 2–3 minuta. Izvadite ih rešetkastom kašikom i prebacite u tiganj s puterom, maslinovim uljem ili omiljenim sosom (od kadulje i putera, paradajza ili pavlake).

Ako želite da ih sačuvate za kasnije:

1. Rasporedite sirove njoke na pleh obložen papirom za pečenje tako da se ne dodiruju,piše Avaz

2. Stavite ih u zamrzivač na 2-3 sata, dok ne postanu tvrde.

3. Zatim ih prebacite u kesu sa zatvaračem ili plastičnu posudu i vratite u zamrzivač.

Tako mogu trajati do tri mjeseca. Ne treba ih odmrzavati prije kuhanja – samo ih ubacite direktno zamrznute u ključalu vodu. Biće gotove za nekoliko minuta, kao i svježe.

