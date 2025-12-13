Vijesti

VIDEO FOTO Napadnuta američka vojska: Broje se ranjeni, hitno podignuti helikopteri

Objavljeno prije 2 sata

Konvoj sirijskih i američkih vojnih snaga napadnut je tokom patrole u sirijskom gradu Palmiri, pri čemu je nekoliko vojnika povrijeđeno.

Ove snage se bore protiv ekstremističke militantne organizacije Islamska država (IS) .

Otvorena vatra tokom patrole
Precizira se da su povređena dva pripadnika sirijskih bezbednosnih snaga, kao i više pripadnika američkih snaga, kada je na njih tokom patrole otvorena vatra.

Napadač neutralisan
Sirijskoj agenciji SANA je rečeno i da je napadač neutralisan, bez navođenja informacija o motivima ili okolnostima incidenta.

Podignuti helikopteri
Isti izvor je potvrdio da je saobraćaj na međunarodnom auto-putu Deir ez Zor – Damask privremeno obustavljen.

Nakon incidenta intervenisali su američki helikopteri kako bi evakuisali ranjenike u bazu Tanf, ali američko ministarstvo odbrane za sada se nije oglasilo povodom ovog napada u Palmiri.


