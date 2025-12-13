VIDEO FOTO Napadnuta američka vojska: Broje se ranjeni, hitno podignuti helikopteri

Ove snage se bore protiv ekstremističke militantne organizacije Islamska država (IS) .

🚨🚨🚨🚨🚨BREAKING: Several Syrian security personnel and 4 U.S. soldiers were injured in an armed attack targeting a joint delegation in Palmyra, Syria. pic.twitter.com/qFzD7Cfzr4 — Conflict observer (@RGlobalXNews) December 13, 2025

Otvorena vatra tokom patrole

Precizira se da su povređena dva pripadnika sirijskih bezbednosnih snaga, kao i više pripadnika američkih snaga, kada je na njih tokom patrole otvorena vatra.

🚨🇺🇸🇸🇾BREAKING: Clashes erupted between elements of the Islamic State and American and Syrian forces near Palmyra, resulting in several injuries among American troops.pic.twitter.com/Ha3ESIeObH — World voice (@wazid1810) December 13, 2025

Napadač neutralisan

Sirijskoj agenciji SANA je rečeno i da je napadač neutralisan, bez navođenja informacija o motivima ili okolnostima incidenta.

The still surreal for me in this about to finish 2025 fact is that the Americans are now fielding troops to fight the Islamic State in Palmyra. For a veteran SCW researcher this is just another world happening. https://t.co/2OYHHNgDOq — Paweł Wójcik 🦋 (@SaladinAlDronni) December 13, 2025

Podignuti helikopteri

Isti izvor je potvrdio da je saobraćaj na međunarodnom auto-putu Deir ez Zor – Damask privremeno obustavljen.

Nakon incidenta intervenisali su američki helikopteri kako bi evakuisali ranjenike u bazu Tanf, ali američko ministarstvo odbrane za sada se nije oglasilo povodom ovog napada u Palmiri.

