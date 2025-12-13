U Austriji otvoren tunel dug 33 km za bržu konekciju sa Jadranom

Tunel Koralm, probijen ispod planinskog masiva Koralp na jugu Austrije, u regijama Štajerske i Koruške, značajno skraćuje vrijeme putovanja između Graza i Klagenfurta, koje sada traje samo 39 minuta, prenosi Tanjug.

Prvoj vožnji kroz tunel prisustvovali su brojni visoki državni zvaničnici, uključujući austrijskog predsjednika Aleksandra van der Belena, kancelara Kristijana Štokera i vicekancelara Andreasa Bablera.Prvi voz krenuo je iz Graza u 11 sati i stigao u Klagenfurt u 11:38, dok će redovni saobraćaj početi u nedjelju. Za ovu prvu vožnju već je rezervisano više od 5.500 karata.

“Za željezničku kompaniju ÖBB ovo je historijski trenutak, koji nikada do sada nije povezao Štajersku i Korušku ovako efikasno”, izjavio je izvršni direktor ÖBB-a, Andreas Mate.Projekat modernizacije željezničke linije, izgradnje novog čvorišta u Vestštajermarku i modernizacije ključnih regionalnih stanica pokrenut je još 1995. godine.

Ovaj projekat ima međunarodni značaj jer će omogućiti brže veze s Trstom i Venecijom, skraćujući putovanja za više od dva sata, uz direktnu povezanost sa lukom Trst,pišu Vijesti

Prema austrijskim vlastima, tunel Koralm pruža novu, bržu i strateški značajnu vezu sa Jadranskim morem.

Facebook komentari