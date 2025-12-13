Orban zaprijetio Briselu: Oduzimanje ruske imovine znači rat

Poručio je kako je sklopio ugovor da promijeni sudbinu mađarskog naroda i od gubitnika stvori pobjednike, piše mađarski portal Magyar Nemzet.

Na početku skupa, Orbán je komentarisao kako ga narod dočekuje, istakavši da je raspoloženje ljudi u stvarnom životu puno bolje nego na društvenim mrežama. Svoju političku ulogu vidi kao ostvarenje stoljetnih snova mađarskog naroda. “Ja ne radim ništa drugo, samo pokušavam ostvariti planove i snove koje mađarski narod nosi sa sobom već gotovo stotinu godina”, rekao je. Njegova je ambicija, kako kaže, da Mađarska nakon izgubljenog 20. stoljeća postane pobjednik. “Obavezao sam se da ću, koristeći politička sredstva, promijeniti našu sudbinu, da od gubitnika postanemo pobjednici, na to sam se obavezao”, izjavio je premijer, prenosi Index.hr.”Pravi prijatelji su u Mohaču”

Upitan o prijateljima na svjetskoj sceni, Orbán je nabrojao Washington, Moskvu i Istanbul, ali istakao je Mohač kao najvažniju stanicuu.

“Možda imam moćnog prijatelja u Washingtonu, a u Moskvi nekoga ko mi ne želi nauditi, a u Istanbulu nekoga s kim mogu sarađivati. Ali mjesto gdje imam pravog prijatelja je samo Mohač”, kazao je. Objasnio je da Mohač simbolizira prekretnicu u mađarskoj historiji, ali i opstanak, te da nosi važnu poruku za ruralnu Mađarsku.

Oštar sukob s Briselom

Orbán je oštro kritikovao Evropsku uniju, posebno planove o korištenju zamrznute ruske imovine. “Idem se boriti u Brisel, zaobilaze Mađarsku i posežu za ruskom imovinom, to je objava rata. Nikada nisam vidio da uzimanje 200-300 milijardi eura imovine nema posljedica”, upozorio je. Smatra da je situacija izuzetno opasna jer bi takav potez, koji bi provela belgijska kompanija gdje je novac pohranjen, mogao srušiti belgijsku privredu i potkopati povjerenje u euro. Prema njegovim riječima, evropski su lideri obmanuli građane, a rat će na kraju morati finansirati ne samo oni, već i njihovi unuci.

“Tri Nijemca vode EU u slijepu ulicu”

Za trenutno stanje u EU okrivio je “tri Nijemca”: kancelara Olafa Scholza, Manfreda Webera i Ursulu von der Leyen. “Tri Nijemca vode glavnu riječ i vode Uniju u slijepu ulicu”, rekao je Orbán. Kritikovao je plan da se rat finansira uzimanjem kredita na finansijskim tržištima, usporedivši to s politikom iz doba Jánosa Kádára koja je na kraju dovela do sloma,pišu Vijesti

Migracije kao najveće pitanje budućnosti

Premijer je ponovio svoje stajalište da je Mađarska postala “opasna” za Brisel 2016. godine zbog svog čvrstog stava protiv migracija. “Svi problemi koji proizlaze iz migracije proizlaze iz toga što je Brisel tada donio lošu odluku, dok smo mi donijeli dobru. Mi smo živi primjer da je moglo biti drugačije, da je Evropa mogla ostati kršćanska, evropska”, kazao je. Tvrdi da Brisel zbog toga želi srušiti njegovu vladu i postaviti onu koja će ispunjavati njihove naloge, navodeći stranku Tisza kao utjelovljenje te namjere. Upozorio je da migracije nisu prošlost, već najveći izazov budućnosti, pogotovo ako se “Afrika pokrene”.

Facebook komentari