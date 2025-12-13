Trump najavljuje odmazdu nakon što su 3 Amerikanca ubijena u napadu u Siriji, za koji je okrivljen ISIS

Troje je ranjeno u napadu, koji je sirijski predsjednik al-Sharaa osudio.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da će “uslijediti vrlo ozbiljna odmazda”, nakon što su dva američka vojnika i jedan američki civil ubijeni u napadu u Siriji za koji Washington krivi Islamsku državu.

„Ovo je bio napad ISIS-a na SAD i Siriju, u vrlo opasnom dijelu Sirije koji oni ne kontroliraju u potpunosti“, rekao je u objavi na društvenim mrežama.

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa “shrvan onim što se dogodilo” i naglasio da se Sirija bori zajedno s američkim trupama. Trump je u svojoj objavi također istakao da je al-Sharaa “izuzetno ljut i uznemiren ovim napadom”.

Centralna komanda SAD-a saopštila je da su tri pripadnika vojske ranjena u zasjedi koju je u subotu u centralnoj Siriji izveo usamljeni pripadnik IS-a. Američka vojska je saopštila da je napadač ubijen.

Napad na američke trupe u Siriji bio je prvi napad sa smrtnim slučajevima od pada predsjednika Bashara al-Assada prije godinu dana.

Glavni portparol Pentagona, Sean Parnell, rekao je da je ubijeni civil bio američki prevodilac i da je napad bio usmjeren na vojnike uključene u tekuće antiterorističke operacije u regiji.

Sirijske vlasti istražuju napadača

Pucnjava se dogodila u blizini historijske Palmire, prema državnoj novinskoj agenciji SANA, koja je ranije saopštila da su ranjena dva pripadnika sirijskih sigurnosnih snaga i nekoliko američkih vojnika. Ranjeni su helikopterom prevezeni u garnizon u blizini granice s Irakom i Jordanom.

Sirijska opservatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da je napadač bio pripadnik sirijskih sigurnosnih snaga. Glasnogovornik sirijskog Ministarstva unutrašnjih poslova, Nour al-Din al-Baba, rekao je da je naoružani napadač povezan s IS-om otvorio vatru na kapiji vojnog položaja. Dodao je da sirijske vlasti istražuju da li je napadač bio pripadnik IS-a ili je samo nosio njihovu ekstremnu ideologiju, jer je negirao izvještaje koji sugerišu da je napadač bio pripadnik sigurnosnih snaga.

“SAD će vas nemilosrdno ubiti”

U međuvremenu, američki ministar odbrane Pete Hegseth objavio je na X-u:

„Neka se zna, ako ciljate Amerikance – bilo gdje u svijetu – provest ćete ostatak svog kratkog, tjeskobnog života znajući da će vas Sjedinjene Države loviti, pronaći i nemilosrdno ubiti.“

SAD i dalje ima stotine vojnika raspoređenih u istočnoj Siriji kao dio koalicije koja se bori protiv IS-a. Washington nije imao diplomatske odnose sa Sirijom pod Assadom, ali su se odnosi otoplili otkako je Al-Sharaa preuzeo vlast. Al-Sharaa je također prošlog mjeseca obavio historijsku posjetu Washingtonu, gdje je razgovarao s Trumpom, što je bila prva posjeta Bijeloj kući sirijskog šefa države otkako je Sirija stekla nezavisnost od Francuske 1946. godine, prenosi euronews.

