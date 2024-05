Stanislav OSTAJE BEZ 10.000 EURA? Prokockao ogromnu sumu zbog Maje – kamera snimila DOGOVOR koji joj kuje iza leđa

Turbulentan odnos Maje Marinković i Stanislava Krofaka je glavna tema ovih dana u rijlitiju. Njih dvoje su važili za jedan od najskladnijih parova u Beloj kući, a nakon što je Stanislavova ćerka poslala pismo gde je upozorila oca da ne treba da ima intimne odnose pred kamerama, njihova veza je krenula nizbrdo.

Stanislav tvrdi da je ispoštovao želju njegove ćerke, dok Maja govori suprotno. Krofak već danima ubeđuje zadrugare da nije imao odnose sa Majom nakon Uskrsa i da se zato svađaju.Bilo je sve super, stiglo je pismo i ja sam pao u depresiju i razmišljao o napolju. Ja sam ustao i rekao da mi nećemo imati se*s. Kad nismo imali se*s ja sam video da meni to ne odgovara, ja njoj par puta kažem da smo imali se*s do ove svađe ne bi došli. Došao Uskrs i pevačica, ona kaže gledam pevačicu. Ona kaže je l’ si bio sa njom, ja kažem nisam. Ona se meni našali svinger, svinger. Mi nemamo odnos, mi se pokrijemo i zezamo. Ona kaže šta mi pričamo pod pokrivačem, zamisli ona tu mene ponižava. Dolazim neko jutro dolazim kod kreveta, zezam je nešto ona priča to kažem zbog Mione. Pre neko jutro ona se tu pred svima dere. Ja mislio da raskinem, ali mi je bilo žao. Ja sam se počeo hladiti, zamisli ja imam devojku kažem joj nešto, ona mene oda – rekao je Stanislav tokom emisije “Pretres nedelje”.Nakon emisije, Stanislav se osamio sa Lepim Mićom u pabu i obavili su razgovor o njegovoj vezi sa Majom. Krofak je ponudio Mići deset hiljada evra ukoliko u Beloj kući bude pušten video klip njihovog intimnog odnosa.

– Oni su mene mogli slikati kada su me tuširao, to je moguće, ali nema snimak se*sa. Hajde da se kladimo u 10 hiljada evra da nema snimak se*sa – rekao je Krofak. Ne bih ti ja uzeo te pare – rekao je Mića.

– Ja ti kažem taj snimak nema – dodao je on.

Stanislav zaboravio na kamere

Iako Stanislav pokušava da ubedi sve u Beloj kući da nije bio intiman sa Majom, postoji snimak koji kruži društvenim mrežama, a na kom se vidi kako razmenjuje strasti sa Marinkovićevom u toaletu. Zadrugar nije primetio kameru koja ih je uhvatila u ljubavnom zanosu.Podsećamo, nakon raskida Maje i Stanislava, oglasila se njegova ćerka Vanesa. Ona je istakla da joj je svejedno da li će njen otac biti u vezi sa Marinkovićevom, ali da joj je bitno da ne radi nešto što može da ugrožava njihovu porodicu u spoljnom svetu.

Ne želim puno iznositi svoje mišljenje jer smatram da ga ne zaslužuju zaslepljeni ljudi koji gledaju samo jednu stranu, već samo moji najbliži. O raskidu sa Majom sam neutralna, svejedno mi je hoće li biti u vezi ili ne, samo je bitno da ne radi stvari koje štete nama vani. Tata je psihički jak i može izdržati jeftine rijaliti fore koje su svima jasne. On je u šoku jer nije mislio da je to toliko strašno i tek se sada uverio u sve ono što su mu ostali pričali – kaže Vanesa za Pink.rs.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari