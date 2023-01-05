Emir Hadžihafizbegović progovorio nakon inicijative da mu se oduzme državljanstvo Hrvatske

Naime, nakon što su se u dijelu javnosti pojavili zahtjevi, koje potpisuju “Sinovi domovine”, a u kojima se traži da se Emiru Hadžihafizbegoviću oduzme hrvatsko državljanstvo, glumac se oglasio opsežnim statusom na Facebooku.

On u uvodu poručuje da se obraća prijateljima i poštovaocima njegovog umjetničkog i civilizacijskog svjetonazora, a ne onima koji, kako navodi, već godinama vode “neuspješni lov na njegovu glavu”.

“Ovim postom na Facebooku obraćam se Vama, a ne onima koji su prije sedam dana otvorili, po ko zna koji put, neuspješni lov na ‘moju glavu’. Pustio sam da cijela hajka, kodnog naziva ‘Ajvatovica’ fermentira, slegne se, da ‘otpratim’ ispadanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa SP-a u SAD-u, Meksiku i Kanadi, te da se povratim od šokantne vijesti, kako nas je zauvijek napustio Zrinko Ogresta, moj veliki prijatelj i jedan od najvećih hrvatskih filmskih reditelja. Počivao u miru Božijem dragi moj Zrinko! Ne zamjerim niti jednoj osobi koja me izvrijeđala. Vraćam im onom Isusovom: ‘Oprosti im Bože, ne znaju što rade’.

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