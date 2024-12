Glumicu otac silovao godinama, a majka je molila da o tome ćuti: “Nisam imala djetinjstvo, sve je počelo sa 15”

Ona je doživela traumatično iskustvo u detinjstvu, a detalje jezivog zlostavljanja je javno otkrila. Naime, Melisu je silovao otac kada je bila tinejdžerka.Melisa je pre nekoliko godina progovorila o stravičnom nasilju koje je trpela od strane svog oca. Kada je imala 15 godina, on ju je silovao, a nakon napada se obratila za pomoć svojoj majci. Ona joj nije verovala, naprotiv. Zamolila je Melisu da o tome više nikada ne kaže ni reči, niti da spominje bilo kome. Glumica zbog se*sualnog zlostavljanja svog oca danas ide na terapije, kako bi se nekako nosila s traumom koju je U jednom trenutku odlučila je javno da iznese šta je proživljavala, u želji da zaštiti svoju mlađu sestru. Kada je progovorila o tome, njen otac je bio u zatvoru, dok se njena majka preselila u Rusiju, i poslala mlađu ćerku kod Melise u Istanbul. Glumicu je užasnulo što je njen otac tražio starateljstvo nad njenom mlađom sestrom, čemu se ona opravdano protivi.

Melisa je svojevremeno istakla, da ju je umorila psihološka destrukcija kojoj je bila puno puta izložena na sudu. “Ne mogu ponovo da proživljavam svoje detinjstvo”, rekla je.

Melisa Dongel

Instagram/melisadongel

Njen otac je tvrdio da je iznela lažne optužbe protiv njega jer nije hteo da joj dopusti da se bavi glumom. “Nisam želeo da ode. Postojale su promene u njenom ponašanju pre nego što je potpisala za filmsku agenciju. Ne mogu da razumem zašto je iznela te optužbe protiv mene. Ja sam otac koji voli svoju ćerku”, ispričao je za turske medije.Melisa je rekla da je majci otkrila šta joj se događa i da joj nije verovala.

Objasnila je kako je bila izvor novca za svog oca. “Stalno sam radila da ne bih bila kod kuće. Nisam imala detinjstvo. Rekla sam svojim prijateljima za zlostavljanje kojem sam bila izložena, ne samo svojoj majci. Bila sam izložena prvom se*sualnom zlostavljanju u srednjoj školi”, ispričala je Dongel.

Rekla je kako ranije nije mogla da kaže šta se događalo. “Nisam mogla da ispričam, jer mi je otac konstantno pretio da će doći kraj mojoj glumačkoj karijeri i da mi neće dati da idem u školu. Čak sam pokušala da se ubijem. Ne sećam se koliko puta sam bila hospitalizovana. Onda sam to zažalila i upitala se: ‘Zašto to radim sebi?’ No, nisam mogla da pomognem sebi'”, rekla je,piše Mondo

Nakon što je Melisa javno iznela svoju bolnu ispovest, podršku su joj pružile brojne slavne ličnosti, uključujući i kolege iz serije “Pokucaj na moja vrata”, koja ju je i proslavila.

Inače, Dongel je rođena 18. septembra 1999. godine u Istanbulu u tursko-ruskoj porodici. Završila je tamošnju umetničku akademiju, a karijeru je započela u seriji “Elif” još kao tinejdžerka. Predviđaju joj blistavu glumačku karijeru, a zbog svega što je proživela, jedna je od najglasnijih kada je reč o strožim zakonima za silovatelje.

