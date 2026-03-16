Kuba u potpunom mraku: Deset miliona ljudi bez struje zbog nestašice goriva

Operater elektroenergetske mreže na Kubi saopštio je da je došlo do potpunog kolapsa nacionalne mreže, zbog čega je oko 10 miliona stanovnika ostalo bez električne energije.Riječ je o prvom velikom nestanku struje otkako su Sjedinjene Američke Države (SAD) praktično prekinule dotok nafte na Kubu, što je dodatno pogodilo ionako nestabilan sistem proizvodnje električne energije na ovom ostrvu.

Administracija američkog predsjednika Tramp (Donald Trump) dovela je do blokade uvoza nafte na Kubu vojnom akcijom u Venecueli (Venezuela) te prijetnjama akcizama Meksiku (Mexico). Zbog toga je nestašica goriva već prethodnih dana bila vidljiva širom zemlje.

Iz Kube su stizale brojne fotografije dugih redova na benzinskim pumpama. Ipak, ekonomska neizvjesnost s kojom se Kubanci trenutno suočavaju još je veća i mogla bi biti jedna od najtežih u posljednjih nekoliko decenija, a možda i u cijeloj historiji ove zemlje.

U mnogim školama nastava je obustavljena, dok su brojni radnici privremeno otpušteni kako bi se smanjila potrošnja energije. Također, veliki broj državnih bolnica prekinuo je pružanje usluga. Nedostatak goriva i neispravni kamioni za odvoz otpada doveli su do gomilanja smeća u brojnim naseljima.

Zbog nedostatka avionskog goriva za duže međunarodne letove otkazani su i letovi iz Rusije i Kanade

Prošle sedmice organizatori su otkazali i godišnji festival cigara Habanos, manifestaciju koja Kubi donosi milione dolara prihoda. Kompanija Sherritt International je u utorak objavila da obustavlja rudarske operacije nikla i kobalta na Kubi zbog krize izazvane nedostatkom goriva.

Kubanci su danima govorili o mogućnosti nestanka električne energije, a sada se taj scenarij i ostvario. Život na ostrvu polako staje, a čini se da Kuba trenutno nema saveznika koji bi joj mogao prodati potrebne količine goriva.

