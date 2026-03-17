Vlasti AMERIKE izdaju hitna upozorenja; Više od 12.500 letova odloženo ili otkazano FOTO

Snažne grmljavinske oluje bjesne istočnim dijelom SAD-a, uzrokujući nestanke struje. Vlasti su izdale upozorenja na tornado , dok meteorolozi upozoravaju na pogoršanje uvjeta . Više od 94 milijuna ljudi u istočnoj polovici zemlje bilo je pod upozorenjima na teške vremenske uvjete od strane Nacionalnog centra za predviđanje oluja Nacionalne meteorološke službe.

Meteorološka služba u ponedjeljak je upozorila da se olujni sustav koji je donio ogromne količine snijega na Srednji zapad kreće prema istočnoj obali s opasno jakim vjetrovima i potencijalom za “stvaranje snažnih i dugotrajnih tornada”.

Očekuju se jake grmljavinske oluje od Floride do New Yorka, s najvećim rizikom od vjetrova i tornada jačine uragana koncentriranim u srednjoatlantskoj regiji, uključujući Washington, Maryland i Virginiju.

Meteorološka služba izjavila je da će područje od dijelova Južne Karoline do Marylanda vjerojatno doživjeti najštetnije vjetrove u ponedjeljak poslijepodne.

Guverner Sjeverne Karoline Josh Stein pozvao je stanovnike da omoguće hitne alarme na svojim telefonima prije očekivanih udara vjetra većih od 112 km/h.

„Tijekom oluje ostanite u zatvorenom prostoru“, rekla je gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser na konferenciji za novinare, upozoravajući stanovnike da potraže sklonište ako prime upozorenje na tornado. Dodala je da bi povratak u normalu mogao potrajati „nekoliko dana ili dulje“ ako oluje uzrokuju značajnu štetu.

Odgođeni i otkazani letovi

U objavi se navodi da su zbog rizika od jakih vjetrova i grmljavine naređena kašnjenja letova na tri zračne luke na području New Yorka – La Guardia i John F. Kennedy u New Yorku te zračna luka Newark u New Jerseyju, kao i na nacionalnoj zračnoj luci Reagan u Washingtonu, zračnim lukama Charlotte i Atlante te zračnoj luci Bush u Houstonu, izvijestio je Reuters.

FlightAware, stranica za praćenje letova, izvijestila je da je do 21:00 sati po srednjoeuropskom vremenu više od 8500 američkih letova odgođeno, a 4000 otkazano.

Američka vlada naredila je saveznim zaposlenicima u području Washingtona da napuste svoje urede do 19:00 sati po srednjoeuropskom vremenu zbog oluje.

Škole zatvorene, kućanstva bez struje

Mnoge škole su rano zatvorene u srednjoatlantskim državama, gdje su prognozirani jaki vjetrovi i tornada.

Više od 266.000 domova i tvrtki ostalo je bez struje nakon što su jake oluje pogodile američki Srednji zapad i srednjoatlantsku regiju, prema podacima PowerOutage.us.

U Washingtonu je Zastupnički dom odgodio glasanje zbog poteškoća s putovanjem uzrokovanih lošim vremenom.

Osim prijetnje životu i imovini, “bilo da se radi o udarima vjetra s linije oluja, mećavama ili snijegu, ili samo o vjetru iz oluje, pogođeno je nekoliko glavnih zračnih luka”, rekao je Tyler Royce, viši meteorolog AccuWeathera.

Mećave su zatrpale dijelove Michigana, Wisconsina i Minnesote, dok su bujične kiše poplavile kuće i odnijele ceste na Havajima.

