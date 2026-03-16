Trump zaprijetio NATO-u: Ako ne pomognu…

Donald Trump uputio je oštro upozorenje NATO-u, poručivši da savez čeka “vrlo loša” budućnost ako američki saveznici ne pomognu u deblokadi Hormuškog moreuza.

U intervjuu objavljenom u nedjelju, američki je predsjednik direktno pozvao evropske nacije da se pridruže njegovim vojnim naporima u Iranu te je najavio da bi mogao odgoditi i summit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom dok ne dobije pomoć Pekinga, piše Financial Times.

“Jedino je primjereno da oni koji imaju koristi od moreuza pomognu osigurati da se tamo ne dogodi ništa loše”, rekao je Trump, ističući kako su Evropa i Kina, za razliku od SAD-a, uvelike ovisne o nafti iz Zaljeva. “Ako ne bude odgovora ili ako on bude negativan, mislim da će to biti vrlo loše za budućnost NATO-a”, dodao je.

Trumpovi komentari, izrečeni u osmominutnom telefonskom razgovoru, uslijedili su dan nakon što je apelirao na Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Ujedinjeno Kraljevstvo da se pridruže “zajedničkim naporima” za otvaranje ključne pomorske tačke kroz koju prolazi petina svjetske nafte, prenosi Index.hr.

Iran je praktički zatvorio moreuz nakon što su SAD i Izrael prije više od dvije sedmice započeli rat, što je izazvalo strah od novog cjenovnog šoka za globalnu ekonomiju. Američki pokušaji deblokade uglavnom su bili neuspješni, a međunarodne cijene nafte u nedjelju navečer dostizale su 106 dolara po barelu, što je porast od oko 45 posto od početka rata.

Uprkos upozorenju, Trump je izrazio pesimizam da će saveznici poslušati njegove molbe. “Imamo nešto što se zove NATO”, rekao je Trump, koji je često kritikovao savez. “Bili smo vrlo blagonakloni. Nismo im morali pomoći s Ukrajinom. Ukrajina je hiljadama milja daleko od nas… Ali pomogli smo im. Sada ćemo vidjeti hoće li oni pomoći nama. Jer dugo govorim da ćemo mi biti tu za njih, ali oni neće biti tu za nas. I nisam siguran da bi bili.”

Na pitanje da pojasni kakvu pomoć traži, Trump je odgovorio: “Šta god je potrebno.” Dodao je da bi saveznici trebali poslati minolovce, kojih Evropa ima mnogo više od SAD-a.

Također je zatražio “ljude koji će eliminisati neke loše aktere duž iranske obale”, aludirajući na potrebu za evropskim komandosima ili drugom vojnom pomoći za uklanjanje Iranaca koji dronovima i pomorskim minama stvaraju “smetnje” u Zaljevu.

“Udaramo ih vrlo snažno”, rekao je Trump. “Nije im preostalo ništa osim da stvaraju male probleme u moreuzu, ali ti su ljudi korisnici i trebali bi nam pomoći da ga nadziremo. Mi ćemo im pomoći. Ali i oni bi trebali biti tamo. Potrebno je mnogo ljudi da pazi na nekolicinu.”

Trump je rekao da očekuje i pomoć Kine u deblokadi moreuza prije nego što otputuje u Peking krajem ovog mjeseca na summit sa Xi Jinpingom, što bi bio njegov prvi posjet Kini u drugom mandatu. “Mislim da bi i Kina trebala pomoći jer Kina dobiva 90 posto svoje nafte iz moreuza”, rekao je Trump.

Naglasio je da bi čekanje do summita bilo prekasno. “Željeli bismo to znati prije. Dvije sedmice su dugo razdoblje.” Dodao je da bi se njegovo putovanje u Kinu moglo odgoditi. “Možda odgodimo”, rekao je, ne navodeći na koliko dugo.

Izjave američkog predsjednika dolaze u vrijeme dok se njegov ministar finansija Scott Bessent u Parizu sastaje s kineskim kolegom He Lifengom kako bi razgovarali o planiranom summitu. Xi je pozvao Trumpa u Kinu tokom njihovog susreta u Južnoj Koreji krajem oktobra 2025., kada su postigli primirje u američko-kineskom trgovinskom i tehnološkom ratu. Peking nije pokazao namjeru odgode summita uprkos ratu u Iranu, koji je ključni dobavljač nafte za Kinu.

Nakon razgovora s britanskim premijerom, Sirom Keirom Starmerom, ranije u nedjelju, Trump je izrazio posebnu frustraciju dosadašnjim odgovorom Britanije. “Ujedinjeno Kraljevstvo se možda smatra saveznikom broj jedan, najdugovječnijim i tako dalje, a kad sam ih zamolio da dođu, nisu htjeli”, rekao je.

“A čim smo u osnovi eliminisali opasne kapacitete Irana, rekli su: ‘Oh, pa poslat ćemo dva broda’. A ja sam im rekao: ‘Trebamo te brodove prije nego što pobijedimo, a ne nakon što pobijedimo’. Dugo sam govorio da je NATO jednosmjerna ulica.”

Trump je ustvrdio da bi svaka opasnost za saveznike koji bi poslali svoje snage u Zaljev bila minimalna jer su SAD i Izrael već uništili iranske vojne kapacitete. “U osnovi smo desetkovali Iran”, rekao je. “Nemaju mornaricu, protuzračnu odbranu, zračne snage, sve je nestalo. Jedino što mogu učiniti jest stvarati male probleme postavljanjem mina u vodu – smetnja, ali i smetnja može uzrokovati probleme.”

Ipak, evropski saveznici već su pretrpjeli štetu u ratu. U četvrtak je u iranskom napadu dronom u Iraku ubijen francuski vojnik, a u nedjelju je u bazi u Kuvajtu uništen talijanski avion.

Trump je također upozorio da je SAD spreman pokrenuti nove napade na otok Kharg, iranski centar za izvoz nafte, te da bi mogao ciljati i njegovu naftnu infrastrukturu. “Vidjeli ste da smo jučer pogodili otok Kharg, sve osim cjevovoda”, rekao je, referirajući se na bombardovanje najavljeno u petak. “To možemo pogoditi za pet minuta. I ne mogu ništa poduzeti u vezi s tim.”

Na pitanje pomaže li Rusija Iranu satelitskim podacima za ciljanje američkih i izraelskih proturaketnih štitova, Trump je odgovorio: “Ne znam ni jedno ni drugo. Ali mogli biste reći i da smo mi pomagali Ukrajini do određene mjere. Teško je reći: ‘Vi nas ciljate, a mi smo pomagali Ukrajini’.”

Trump je dodao da je njegov prethodnik Joe Biden dao Ukrajini 350 milijardi dolara u novcu i opremi. “Zato je teško reći: ‘Bože, što to radite?’ kad smo mi radili istu stvar.”

Facebook komentari