Misterija smrti ćerke izraelske ministarke: Ranije optužila roditelje za zlostavljanje i podvođenje

Šošana Strok, ćerka izraelske ministarke Orite Strok, pronađena je mrtva u svom domu na sjeveru Izraela. Šošana je ranije optužila roditelje za seksualno zlostavljanje, podvođenje kultu sa pedofilskim ceremonijama i drogiranje.Okolnosti smrti 34-godišnje Šošane i dalje nisu jasne. Navodno je pronađena mrtva u svom domu na sjeveru Izraela. Policija je pokrenula istragu o slučaju. Strok je vijest o smrti svoje ćerke objavila u nedjelju na Fejsbuku.

Šošana je posljednjih mjeseci javno govorila o seksualnom zlostavljanju od strane svojih roditelja i ritualnom zlostavljanju koje je, kako kaže, doživela kao dijete.

Objavila je više objava na društvenim mrežama u kojima je opisala zlostavljanje od strane roditelja, zajedno sa svjedočenjima o tome kako je bila primorana da učestvuje u seksualnom ritualnom zlostavljanju.

“Počevši od dvije i po godine, roditelji su me vodili na pedofilske ceremonije na kojima sam bila programirana i trenirana pomoću droga, hipnoze i seksualnog zlostavljanja. Kada sam imala 13 godina, moj otac je počeo da me podvodi u Tel Avivu, zarađujući novac na moj račun. Zlostavljanje je nastavljeno i u starijoj dobi”, rekla je u februara.

U drugoj objavi u januaru, Šošana je opisala ritualno zlostavljanje i konverzijsku terapiju koju je, kako kaže, doživela dok je odrastala.

“U posljednjih nekoliko dana, sjećanja na konverzijsku terapiju koju sam prošla kao dio sadističkog kulta u kojem sam odrasla vraćaju se iznova i iznova. Iznova i iznova imam ove flešbekove i moja trenutna anksioznost zbog djeljenja ovoga je izuzetno velika”, napisala je, dodatno opisujući rituale u kojima je, kako je rekla, bila primorana da učestvuje.

Prema izvještajima, policija nije mogla da potvrdi Šošanine tvrdnje o seksualnom zlostavljanju, iako detalji istrage nisu jasni.

Ženske organizacije u zemlji pozvale su na širu istragu, navodeći da policija nije pravilno vodila slučaj i da Šošana nije dobila adekvatnu zaštitu. Bonot Alternativa, organizacija za žene, pozvala je vladu da preduzme akciju.

“Ne možemo odustati od njenog zahtijeva; dužnost države je sada jasna: istražiti, ispitati i otkriti istinu. Kako je moguće da užasni izvještaji o teškom ritualnom zlostavljanju nisu potresli sistem i cijelu zemlju?! Vjerovali smo ti i uvijek ćemo ti vjerovati”, navela je organizacija,piše Mondo

U znak sjećanja na Šošanu, poslijepodne je održan tihi protest na Trgu Siona u centru okupiranog Jerusalima. Jael Šitrit, Šošanina prijateljica koja je takođe svjedočila kao žrtva ritualnog seksualnog zlostavljanja, zahtijevala je da se preduzmu dodatne akcije.

“Razgovarali smo sa njom tog jutra. Nije željela da umre. Željela je dom i sigurnost. Ako ova nacija ne otvori oči, mi smo sljedeći”, dodao je Šitrit.

Nakon objave o Šošaninoj smrti, premijer Benjamin Netanjahu i ministri izrazili su podršku Štrokovoj i njenoj porodici.

