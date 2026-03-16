Iran prvi put ispalio ‘plesnu raketu’ Sejil: “Najmoćnije oružje koje probija Gvozdenu kupolu”

U nedjelju navečer, Islamska Republika Iran pokrenula je masovni napad naprednim raketnim sistemima usmjerenim na ključne izraelske i američke položaje u regiji. Glavni vrhunac operacije bila je prva borbena upotreba strateške rakete “Sejil”, izvijestila je iranska državna televizija PressTV. Prema službenom teheranskom kanalu, ovo je najmoćnije oružje koje je ušlo u stvarne borbene operacije od početka sukoba do sada.

“Plesna raketa”: Smrtonosna preciznost i upravljivost

Raketa Sejil, poznata i kao Ashura u iranskim medijima, remek-djelo je domaćeg zrakoplovstva i vojnog inženjerstva. Izvještaji PressTV-a ističu njenu sposobnost izbjegavanja sistema protivraketne odbrane (MDS). Nadimak “Plesajuća raketa” dobila je zbog svoje jedinstvene putanje pri ponovnom ulasku u atmosferu.

Glavni cilj ovih manevara je neutralizacija presretača izraelske Gvozdene kupole i višeslojne odbrane Arrow, dok raketa mijenja kurs u završnoj fazi svog leta.

Tehnički profil “Sejila-2”

Prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) i potvrdama PressTV-a, raketa ima karakteristike koje je svrstavaju u elitnu klasu balističkog oružja:

Vrsta goriva: Dvostepeni sistem na čvrsto gorivo. Ovo omogućava Iranu da vrijeme pripreme za lansiranje svede na minimum, što raketu čini izuzetno teškom za otkrivanje satelitskim izviđanjem prije lansiranja.

Domet: Otprilike 2.000 kilometara. Ovo direktno ugrožava svaku tačku na izraelskoj teritoriji i brojne američke baze na Bliskom istoku.

Nosivost: Raketa nosi bojevu glavu tešku oko 700 kilograma, sposobnu da izazove široko rasprostranjeno uništenje.

Dimenzije: Tijelo dugačko 18 metara, prečnik 1,25 metara i ukupna težina pri lansiranju od skoro 24 tone.

Historija razvoja: Od nacrta do prve linije fronta

Dizajniranje Sejila započelo je početkom 1990-ih, a Iran je ulagao decenije u poboljšanje svojih sistema navođenja. PressTV podsjeća da je prvo uspješno probno lansiranje izvršeno 2008. godine, a u svom šestom velikom testu 2009. godine, raketa je preletjela preko 1.900 kilometara, pogodivši trenažnu metu u Indijskom okeanu, N1piše

Teheranov strateški signal

Analitičari koje citira PressTV kažu da lansiranje rakete Sejil s bojnom paljbom nije samo čin osvete, već demonstracija vojne moći. Upotreba rakete na čvrsto gorivo, koja je stabilnija i brže se raspoređuje od starijih modela na tekuće gorivo, pokazuje da je Iran prešao u novu fazu strateškog odvraćanja.

Dok svijet pomno prati izraelske radarske podatke, PressTV tvrdi da je upotreba Sejila “jasan odgovor na bilo kakvu vanjsku agresiju” i dokaz da iranske raketne snage imaju tehnološku prednost da probiju čak i najnapredniji protivraketni zid.

Facebook komentari