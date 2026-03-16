Iran upozorio Trampa: “Ako pošaljete kopnene snage, doživjet ćete novi Vijetnam”

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Said Hatibzade (Saeed Hatibzadeh) upozorio je Sjedinjene Američke Države da bi se mogle suočiti s “novim Vijetnamom” ukoliko odluče poslati kopnene snage u rat protiv Irana.Hatibzade je u razgovoru za Sky News, u svom uredu u Teheranu, poručio da je Iran spreman voditi rat koliko god bude potrebno te da se vlasti trenutno ne fokusiraju na diplomatsko rješenje sukoba.

Iako nije u potpunosti isključio mogućnost pregovora, zamjenik šefa iranske diplomatije naglasio je da je na Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima da iznesu prijedlog koji bi trajno okončao sukob.

Poginulo 13 američkih vojnika

Na pitanje o mogućnosti slanja američkih kopnenih snaga, Hatibzade je imao jasnu poruku za predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

– Samo pročitajte što se dogodilo u Vijetnamu.

Podsjetio je na Vijetnamski rat, u koji su se Sjedinjene Američke Države vojno uključile 1965. godine kako bi spriječile širenje komunističkog Sjevernog Vijetnama na jug zemlje.

Uprkos ogromnoj vojnoj sili i stotinama hiljada vojnika raspoređenih na terenu, Sjedinjene Američke Države nisu uspjele poraziti gerilske snage Vijetkonga i vojsku Sjevernog Vijetnama. Američke snage povukle su se iz rata 1973. godine, a dvije godine kasnije cijeli Vijetnam pao je pod komunističku vlast.

Američki vojnici, upozorio je Hatibzade, mogli bi u Iranu doživjeti sličnu sudbinu.

– Oni razumiju da ih oni koji su ih uvukli u ovaj rat mogu također uvući u močvaru iz koje se teško izlazi – naglasio je.

Njegove izjave dolaze nakon dvije sedmice intenzivnih borbi. Prema iranskim podacima, u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom poginulo je gotovo 1500 ljudi u Iranu, dok su milioni stanovnika raseljeni.

Veliki broj žrtava u regionu

U sukobu je poginulo i gotovo 1000 ljudi izvan Irana. Među njima je najmanje 850 osoba ubijeno u Libanu, 30 u Iraku, 13 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, šest u Kuvajtu, 12 u Izraelu, četiri u Siriji, dvije u Omanu, dvije u Saudijskoj Arabiji i dvije u Bahreinu. U sukobu je poginulo i 13 američkih vojnika te jedan francuski vojnik.

Optužbe na račun Netanjahua

Hatibzade je optužio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) da je uvukao Sjedinjene Američke Države u rat protiv Irana,piše Avaz

– Trebali bi dobro razmisliti kada imaju posla s Iranom i ne slušati savjete onih koji ne poznaju Iran, a koji decenijama žele dobiti rat protiv Irana novcem američkih poreznih obveznika i krvlju američkih vojnika – rekao je.

– Netanyahu i izraelski režim imaju vlastitu agendu da ovaj rat pretvore u svoju pobjedu, na račun svih ostalih – dodao je.

Govoreći o zdravstvenom stanju novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija (Mojtaba Khamenei), zamjenik ministra vanjskih poslova izjavio je da je on “zdrav i vodi zemlju”, uprkos tome što se još nije pojavio u javnosti.

