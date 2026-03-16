The Telegraph: Šetnja vrtom spasila život novom iranskom vrhovnom vođi

NOVI iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei preživio je američke i izraelske zračne udare jer je samo nekoliko minuta prije nego što su projektili pogodili njegovu kuću izašao u vrt. U istom napadu 28. veljače ubijeni su njegov otac Ali Hamenei i drugi članovi vodstva Islamske Republike, a snimka koja je procurila u javnost otkriva kako je novi vođa izbjegao smrt, piše The Telegraph.

Šetnja vrtom

Procurila snimka govora Mazahera Hosseinija, šefa protokola u uredu Alija Hameneija, pruža prvi detaljan uvid u događaje unutar kompleksa vrhovnog vođe tijekom napada. Hosseini se 12. ožujka obratio visokim klericima i zapovjednicima Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) u teheranskoj četvrti Qolhak, a The Telegraph je dobio snimku njegovog govora i neovisno potvrdio njezinu autentičnost.

Prema snimci, Mojtaba Hamenei bio je meta napada, ali je izašao “nešto obaviti” u vrt nekoliko trenutaka prije nego što su izraelski balistički projektili Blue Sparrow pogodili njegovu rezidenciju u 9:32 po lokalnom vremenu. U napadu je zadobio ozljedu noge, dok su njegova supruga i sin odmah poginuli, a šogor mu je obezglavljen.

Tijelo Mohammada Shirazija, šefa Hameneijevog vojnog ureda, također je “razneseno u komade” te je identificirano na temelju “samo nekoliko kilograma mesa”.

“Bila je Božja volja da je Mojtaba morao izaći u dvorište nešto obaviti i onda se vratiti. Bio je vani i penjao se na kat kada su pogodili zgradu projektilom. Njegova supruga, gospođa Haddad, odmah je poginula kao mučenica”, rekao je Hosseini, dodavši da je Mojtaba zadobio samo “lakšu ozljedu noge”.

Cilj bio eliminirati cijelu obitelj

Mojtaba Hamenei živio je u istom kompleksu u Teheranu kao i njegov otac, gdje se nalazila i dvorana za vjerske obrede te domovi ostale Hameneijeve djece. Hosseini je ustvrdio da su napadi istovremeno ciljali više lokacija kako bi se uništila cijela obitelj Hamenei,piše Index

“Ti su vragovi razmatrali nekoliko lokacija za napad unutar kompleksa – jedna od njih bila je rezidencija vrhovnog vođe. Tu su lokaciju pogodili s tri projektila”, rekao je. Pogođeni su i Mojtabin dom na gornjem katu, rezidencija ispod u kojoj je živio njegov šogor Misbah al-Huda Bagheri Kani te dom njegovog brata Mostafe i njegove supruge.

“Projektil je bio toliko snažan da je probio do gospodina Misbaha i ušao u njegovu sobu. Projektili su pogodili tako da su mu prepolovili glavu”, kazao je Hosseini. Mostafa Hamenei i njegova supruga nalazili su se u trećoj rezidenciji kada je pogođena.”Hvala Bogu, na njih je pala samo prašina i krhotine, ali su izašli neozlijeđeni”, rekao je Hosseini. Nijedno drugo dijete Alija Hameneija nije se pojavilo u javnosti od napada niti je uputilo čestitke ili obećanja o odanosti nakon što je Mojtaba izabran za vrhovnog vođu.

Šutnja novog vođe

Mojtaba Hamenei nije viđen u javnosti od početka rata, kao ni u 18 dana od svog izbora. Njegova jedina poruka narodu bila je u obliku pisanog priopćenja pročitanog na državnoj televiziji. To je potaknulo nagađanja, uključujući i ona Donalda Trumpa, da bi mogao biti teže ozlijeđen nego što Iran priznaje.

“Njihovo vodstvo je nestalo. I njihovo drugo vodstvo je nestalo. Sada je i treće u nevolji, a to je netko koga otac uopće nije želio na toj poziciji”, rekao je Trump u petak. Iranski dužnosnik izjavio je da vojni zapovjednici nemaju informacija o stanju vrhovnog vođe te da “nitko od zapovjednika nema nikakvih vijesti o njemu”.

Hosseini je tvrdio da je vojni zapovjednik Mohammad Shirazi bio meta kako bi se osujetilo planiranje nasljeđivanja, jer se smatrao ključnom vezom između vojnog vrha i vrhovnog vođe.

“Taj dragi čovjek imao je informacije o svim vojnim dužnosnicima. Neprijatelj je znao da, dok napadaju vrhovnog vođu, moraju napasti i njega jer su znali da će on zamijeniti ubijene. Kada bi se uveli novi zapovjednici, izgrednici i infiltratori mogli bi dobiti priliku nešto poduzeti”, rekao je Hosseini.

Nesposoban vođa

Američke obavještajne procjene govore da je Ali Hamenei imao rezerve prema tome da ga sin naslijedi. Prema CBS Newsu, smatrao je Mojtabu “ne baš bistrim” i “nekvalificiranim za vođu”. Jedan iranski dužnosnik rekao je za The Telegraph da američke tvrdnje samo potvrđuju ono što je u Iranu već bilo opće poznato.

“To nam ne trebaju govoriti Amerikanci. Svi su znali da vrhovni vođa nije želio da Mojtaba postane vođa”, rekao je. Izvor je dodao: “Mojtaba je izabran, ali to je protiv volje vrhovnog vođe, a možda i protiv njegove vlastite volje.

Još uvijek nismo ništa čuli od njega.” Visoki dužnosnici izvan klerikalnog vodstva Irana izrazili su protivljenje nasljednom preuzimanju vlasti, a kritičari su upozorili da to podsjeća na monarhiju koju je Islamska revolucija 1979. trebala srušiti.

