Redovi za antibiotike nakon izbijanja invazivne bolesti: Pod nadzorom 30.000 ljudi

Meningitis je upala ovojnica koje okružuju mozak i kičmenu moždinu. Bolest može imati veoma ozbiljne posljedice, posebno ako se ne prepozna na vrijeme i ne liječi.

Najčešći simptomi uključuju visoku temperaturu, hladne ruke i stopala, povraćanje, zbunjenost, ubrzano disanje te bolove u mišićima i zglobovima.

Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) saopćila je da je pokrenuta opsežna javnozdravstvena akcija. Više od 30.000 osoba na području Canterburyja kontaktirano je kako bi dobili informacije o mogućim simptomima i savjete šta učiniti ako se pojave znakovi bolesti.

Za dio studenata organizirana je i preventivna podjela antibiotika, dok stručnjaci pokušavaju utvrditi o kojem se tačno soju meningitisa radi.

Prema informacijama BBC-ja, izbijanje bolesti moglo bi biti povezano s jednim društvenim događajem u Canterburyju. Lokalni noćni klub Club Chemistry objavio je da bi dio ljudi koji su tamo boravili mogao biti među oboljelima.

Na kampusu Univerziteta u Kentu u ponedjeljak su se stvorili dugi redovi studenata i zaposlenika koji čekaju kako bi dobili antibiotike. Mnogi nose zaštitne maske.

Studenti i zaposlenici kažu da su potreseni razvojem događaja. Tokom vikenda u studentskim grupama pojavile su se informacije da su neki ljudi oboljeli, a u nedjelju navečer počele su stizati službene obavijesti,pišu Vijesti

Univerzitet u Kentu poručio je da je riječ o veoma teškom periodu za cijelu zajednicu te da studentima i zaposlenicima pokušavaju pružiti svu potrebnu podršku, piše BBC.

Istakli su i da se radi o regionalnom javnozdravstvenom pitanju kojim upravljaju zdravstvene vlasti, a ne o problemu ograničenom samo na univerzitet.

Kao dodatnu mjeru opreza, univerzitet je objavio da ove sedmice neće biti ispita niti drugih provjera znanja uživo. Studenti će uskoro dobiti informacije o alternativnim načinima održavanja ispita.

