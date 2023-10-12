Kćerka Vesne Zmijanac naslijedit će milione: Stanovi, bogatstvo i novac skriven u crnim vrećama…

Srpska pjevačica Vesna Zmijanac nedavno je prvi put javno govorila o svom imovinskom stanju i nekretninama koje posjeduje. No, istakla je da ne želi sve detaljno nabrajati jer smatra da to nije pristojno.

Ogromni honorari

Govoreći o vremenu najveće zarade u karijeri, prisjetila se kako su honorari bili ogromni. Čak se pričalo da je novac nosila u crnim vrećama. Na to je objasnila da je u to vrijeme zaista bilo mnogo zarade, ali i velikih troškova. Ona novac nikada nije doživljavala kao nešto čega je “nedostajalo”.

Kako je navela, od svojih prvih ozbiljnijih prihoda kupila je prvi stan na Banovom brdu, u ulici Lješkoj. A kasnije je nastavila ulagati u nekretnine.

Među onima koje je pomenula su i stan u blizini Hrama, zatim nekretnina u ulici Kneza Miloša, kao i kuća na planini Bukulja.

Stan na Vračaru

Vesna Zmijanac je naglasila da posjeduje još nekretnina, ali da o tome ne želi javno govoriti, ističući da “nije kulturno brojati” i da to smatra ličnom stvari. Dodala je i da neke stanove iznajmljuje, dok u nekima i dalje boravi.

Također je otkrila da je prije nekoliko godina kupila stan na Vračaru kako bi bila bliže kćerki Nikolija Jovanović i unukama, nakon što se preselila iz velikog stana na Voždovcu, piše naj portal.

Facebook komentari