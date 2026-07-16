Džumhur na Ibizi sreo Barbareza: “Brzinska sa selektorom”

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur iskoristio je nekoliko slobodnih dana za odmor nakon veoma zahtjevnog perioda na turnirima.

Kao mjesto za oporavak izabrao je poznato špansko ljetovalište Ibizu, gdje je imao priliku susresti se sa selektorom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergejem Barbarezom,pišu Vijesti

Džumhur je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa selektorom uz kratku poruku: “Brzinska sa selektorom”.Susret dvojice poznatih bh. sportista na jednoj od najpopularnijih destinacija u Španiji izazvao je pažnju javnosti. Poznato je i da Barbarez često bira Ibizu za odmor i predah.

Za Džumhura je odmor stigao u pravom trenutku nakon iscrpljujućih nastupa u posljednjim sedmicama.

Bh. teniser, trenutno 87. na ATP listi, ostvario je odličan rezultat plasmanom u finale ATP turnira u Umagu. Bio je to njegov prvi plasman u finale nekog turnira tog nivoa nakon osam godina.

Nakon velikog uspjeha u Hrvatskoj, Džumhur je odmah otputovao na ATP 250 turnir na šljaci u portugalskom Estorilu, ali se osjetio umor nakon napornog ritma.

U duelu šesnaestine finala protiv Francuza Huge Gastona, 109. igrača svijeta, morao je predati meč poslije samo 26 minuta igre zbog fizičkih problema. U tom trenutku Gaston je vodio sa 5:0.

Nakon teškog perioda i problema s umorom, boravak na Ibizi trebao bi pomoći Džumhuru da se odmori i pripremi za nastavak sezone.

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