Irak će isporučivati Turskoj milion barela nafte dnevno

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Ankari nakon sastanka s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, Al-Zaidi je potvrdio tu mogućnost nakon što je Erdogan naveo da bi Irak mogao obezbijediti upravo takvu količinu nafte za tursko tržište.

Jačanje strateškog partnerstva

Al-Zaidi je naglasio da njegova posjeta Ankari nije samo protokolarna, već predstavlja potvrdu jačanja odnosa između dvije susjedne zemlje, koji traju vijekovima.

On je istakao da Bagdad i Ankara žele proširiti saradnju u oblastima energetike, saobraćaja, obrazovanja, upravljanja vodnim resursima i realizacije velikog infrastrukturnog projekta “Razvojni put” (Development Road),pišu Vijesti

Prema njegovim riječima, cilj je izgradnja snažnog ekonomskog partnerstva koje će donijeti korist objema državama.

“Treća rijeka” kao simbol ekonomskog razvoja

Govoreći o projektu “Razvojni put”, irački premijer rekao je da će on povezati Persijski zaliv s evropskim i svjetskim tržištima preko teritorije Iraka i Turske, čime bi dvije zemlje postale važan tranzitni koridor za robu i energente.

“Geografija nam je podarila dvije rijeke, a sada želimo i treću – rijeku ekonomije. To je upravo Razvojni put”, poručio je Al-Zaidi.

Projekat, vrijedan više milijardi dolara, predviđa izgradnju željezničke pruge, autoputeva i logističke infrastrukture od iračke luke Al Fao do turske granice, a obje vlade smatraju ga jednim od najvažnijih razvojnih poduhvata u regionu u narednim godinama.

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