Trubači ispred zgrade Milice Todorović

Pjevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svijet donijela sina Bogdana, kojeg je dobila sa oženjenim muškarcem.

Milica je sinoć sa bebom napustila porodilište, kako navode domaći mediji, i vratila se kući, a po nju je došla majka Jasmina da joj pomogne oko stvari.

Ipak, uslijedilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Stanari kažu da su se danas ispred pjevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pjesama.

– Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu – rekao je jedan od komšija.

– Trubači su stajali ispred ulaza i svirali, bili su vrlo elegantni. Atmosfera je bila baš vesela, mnogi su snimali i gledali – dodala je druga stanarka.

Iako to nije zvanično potvrđeno, navodno je riječ o iznenađenju koje je poslao njen partner povodom rođenja sina, prenosi Telegraf.

Čovjek sa kojim je Milica dobila dijete je u braku i ima dva sina. Njegova supruga je u ispovijesti rekla da je prije mjesec dana saznala za Milicu, te da je čak imala susret i razgovor sa pjevačicom.

Milica Todorović oglasila se 6. februara novim saopćenjem i prvom slikom iz porodilišta.

Objavila je fotografiju malenog sina, a njegovo lice prekrila je saopćenjem namijenjenim javnosti.

U svom saopćenju zamolila je za razumijevanje, navodeći da prolazi kroz pakao otkako se porodila i da joj nije omogućeno da “uživa u prvim danima majčinstva”.

Facebook komentari