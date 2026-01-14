Podnesena je kaznena prijava zbog nastupa Snežane Đurišić u Zagrebu, gdje je pjevala “Vidovdan”

Tokom događaja, Snežana je ponosno otpjevala pjesmu “Vidovdan”, koju je originalno izvela Gordana Lazarević.

Osim što je bila u fokusu medija, Snežana Đurišić bila je upletena i u kaznenu prijavu protiv Srpskog narodnog vijeća (SNV), koju je Općinskom državnom tužiteljstvu podnio vijećnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić.

„Tokom te večeri, izvođači iz Srbije i glazbenici iz Srbije izveli su razne pjesme koje imaju elemente i obilježja prekršaja i kaznenog djela iz područja poticanja mržnje i razdora na nacionalnoj i vjerskoj osnovi“, rekao je Kajkić hrvatskim medijima.

Srpska večer, koju tradicionalno organizira SNV, jedno je od najvažnijih okupljanja srpske zajednice u Hrvatskoj, a djelomično se financira državnim novcem.

Prema podacima Ministarstva financija, prošle godine je na račun SNV-a iz državnog proračuna uplaćeno više od 24 milijuna eura, što je pet milijuna više nego prethodne godine.

Koncert je održan u privatno iznajmljenoj Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma. Gradonačelnik Tomašević rekao je da nije bio obaviješten o događaju:

„Zaista ne znam detalje tog događaja, je li riječ o prostoru koji iznajmljuje privatna tvrtka Globus“, mislim da se Velesajam ne bavi takvim stvarima.

Čak ni ministar pravosuđa Damir Habiyan nije imao nikakve informacije o događaju:

„Ne znam o kakvom događaju govoriš, bio sam na njihovoj božićnoj zabavi u Westinu i tamo nije bilo pjevačice.“

SNV je kratko reagirao:

„To je privatna tužba, koju svatko može pokrenuti, mi nemamo obvezu komentirati je“, to je nebitno.

