Pogledajte kako je Jovana Jeremić pjevala i govorila s 13 godina: Dalo se naslutiti

Malo ko zna da je Jovana Jeremić, danas jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica na Balkanu, svoj prvi televizijski nastup imala već sa 13 godina. Tada se pojavila u emisiji za mlade, pokazujući samopouzdanje i energiju koja će kasnije postati njen zaštitni znak.

Danas, godinama kasnije, Jovana je izgradila karijeru koju prate milioni gledalaca. Njene izjave i nastupi redovno izazivaju pažnju javnosti, a ona sama priznaje da voli biti u centru pažnje. Osim televizije, posvećena je i zdravom načinu života – redovno trenira u teretani, gdje često vježba u društvu svog dečka.



Jovana Jeremić je simbol upornosti i beskompromisnog stava – od djevojčice koja se prvi put pojavila pred kamerama, do žene koja danas diktira tempo na regionalnoj medijskoj sceni.

