Pogledajte kako je Jovana Jeremić pjevala i govorila s 13 godina: Dalo se naslutiti

Objavljeno prije 36 minuta

Tada se pojavila u emisiji za mlade, pokazujući samopouzdanje i energiju koji se nisu puno promijenili

Malo ko zna da je Jovana Jeremić, danas jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica na Balkanu, svoj prvi televizijski nastup imala već sa 13 godina. Tada se pojavila u emisiji za mlade, pokazujući samopouzdanje i energiju koja će kasnije postati njen zaštitni znak.

Danas, godinama kasnije, Jovana je izgradila karijeru koju prate milioni gledalaca. Njene izjave i nastupi redovno izazivaju pažnju javnosti, a ona sama priznaje da voli biti u centru pažnje. Osim televizije, posvećena je i zdravom načinu života – redovno trenira u teretani, gdje često vježba u društvu svog dečka.


Jovana Jeremić je simbol upornosti i beskompromisnog stava – od djevojčice koja se prvi put pojavila pred kamerama, do žene koja danas diktira tempo na regionalnoj medijskoj sceni.


