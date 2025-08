Ana Nikolić nikad brutalnija: “Koštalo me u životu”

Pjevačica Ana Nikolić kaže da ju je itekako koštalo to što je bila iskrena i privatno i poslovno, ali da mirno spava kad navečer legne u krevet.

Ana je, naime, objasnila da nije folirant, te da se uvijek daje maksimalno, bez obzira na to o kakvom se odnosu radi.

– Koštalo me je to u životu i poslu, prije svega to što sam iskrena i što nisam folirant, ali barem sam živjela stvarno. To sam ja – puna emocija i otvorenog srca.

– Nikad nisam znala glumiti, niti sam to željela. Otvoreno srce, puna emocija – to sam ja. Da sam se folirala, možda bih prošla lakše, ali ne bih bila Ana. Nekad pomislim: “Eh, bolje da sam i ja hladna i proračunata”, ali to traje dva minuta. Ma, nemam ja gdje da smjestim te informacije i fore u glavi – pun mi je hard disk – rekla je Nikolić.

Dodala je i da ljudi imaju pravo komentirati, ali to ne znači da sve treba da gutati zdravo za gotovo.

– Navikla sam na kritike, ali nije svejedno kad se zaboravi da sam, prije svega, čovjek, majka, žena od krvi i mesa. Ali dobro, meni je najbitnije da oni koji me vole – da oni znaju pravu Anu. Ostalo nije važno – navodi Nikolić, prenosi Avaz

