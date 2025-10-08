5 razloga koji dokazuju da je dobro pričati sam sa sobom

Vjerovatno često, i ako mislite da radite pogrešnu stvar, ne brinite, jer psihilozi opravdavaju dijalog sa samim sobom.

Ispostavilo se da glasno izražavanje nekih svojih unutrašnjih misli zapravo može pomoći da se suočite sa sadašnjošću i budućnošću i to je nešto što bi oni koji to nisu nikada radili, vjerovatno trebalo da počnu da rade.

Ne postoji ništa važnije od načina na koji razgovarate sami sa sobom, jer vas ovaj unutrašnji monolog informiše o podsvjesnim mislima, emocionalnim stanjima i izborima u ponašanju.

Odnosno, ako ste stalno kritični, ili se suočavate sa negativnom energijom, onda je prilično teško pronaći pozitivan element u svemu tome.

5 razloga koji dokazuju da je dobro razgovarati sa sobom

1. Smanjuje stres

Razgovor u glavi može da vas smiri. Reći sebi da će sve biti u redu i ponavljati to u sebi ili naglas može vas natjerati da vjerujete u to i da se smirite.

2. To vas motiviše

Kada želite da ustanete sa kauča, kada se naprežete u teretani, onda je dobro da kažete sebi koju riječ podrške. Motivišite se u sebi ili naglas, jer samo vi možete postići svoj cilj.

3. Pomaže da organizujete svoje razmišljanje

Dovedite svoje misli u red i prizovite kritičko razmišljanje tako što ćete razgovarati sa sobom. Ako, recimo, imate sastanak u kancelariji, razgovarajte o tome sa sobom u kolima. Ovaj solilukvijum pomoći će vam da organizujete podatke, osvježićete ono što želite da kažete i brže ćete doći do rješenja bilo kog problema.

4. Povećava koncentraciju

Razgovor sa samim sobom angažuje više oblasti vašeg mozga nego razgovor sa drugima ili slušanje nekoga, tako da obraćate više pažnje na ono što se zapravo dešava oko vas. Vi ste tako prisutniji u trenutku.

5. Povećava samopouzdanje

Prema studiji Univerziteta Letbridž, oni koji se svakodnevno upuštaju u ovakav monolog sa pozitivnim elementima mogu da promijene svoje perspektive, stavove i reakcije.

Zato je dobra ideja da na parčetu papira zapišete svoje prednosti, karakteristike na koje ste ponosni i pročitate ih naglas pred ogledalom. Nemojte se osjećati glupo. Što pozitivnije gledate na to, biće vam lakše. Takođe, kada šapućemo sebi u teškoj situaciji, to nam daje malo više snage i hrabrosti da se suočimo sa svime što se pojavilo, prenosi B92.

S druge strane, podjednako je dobro eksternalizovati svoja negativna osjećanja. Kada čujete tačno šta osjećate, to vam pomaže da to ponovo procijenite. U većini slučajeva stvari nisu toliko loše kao što mislite i ako ih čujete iz daljine, to vam pomaže da shvatite koliko su zaista ozbiljne.

Facebook komentari