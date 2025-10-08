Najveći sretnici kineskog horoskopa: Blago vama ako ste rođeni u nekoj od ovih godina – muke će vas zaobići!

Kineski kalendar star je više od 3.000 godina, a smatra se da poseduje izuzetnu moć proricanja.

Godina u kojoj ste rođeni otkriva mnogo toga o vašoj ličnosti i životnom putu. Za razliku od zapadnog horoskopa, koji se temelji na mesecu rođenja, kineski horoskop se bazira upravo na godini. Svaka godina povezana je s jednim od 12 životinjskih znakova, a celi ciklus se ponavlja svakih 12 godina.

Prema kineskim astrolozima, ovi znakovi su posebno nagrađeni srećom i uspehom u životu – zahvaljujući energiji i karakteru koje im je sudbina dodelila još pri samom rođenju.

“Zmaj je znak rođen pod zaštitom neba – njemu se vrata sama otvaraju”, kaže stara kineska poslovica.

U kineskoj astrologiji neki znakovi se posebno ističu kao simboli sreće, blagostanja i uspeha.

Svaki znak nosi svoju energiju, osobine i životnu sudbinu, ali prema verovanjima,upravo ove znakove nebo posebno štiti.

Zmaj

Rođeni u godini Zmaja (1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.) smatraju se ljudima izuzetne energije, harizme i unutarnje snage. Oni su vođe, vizionari i rođeni pobednici. Kada veruju u svoj cilj, gotovo ništa ih ne može zaustaviti. Zmajevi donose promene gde god se pojave – često pokreću velike projekte i inspirišu druge.

kineski horoskop

Shutterstock

Pacov

Odmah iza Zmaja slede Pacovi (1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.). Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po brzom razmišljanju, snalažljivosti i intuiciji. Njihova sposobnost da prepoznaju prave trenutke čini ih uspešnima u poslu, finansijama i životu uopšteno. Njihov put je retko ravan, ali ih njihov oštar um uvek vodi do rešenja i novih mogućnosti.

Konj

Osobe rođene u godini Konja (1966., 1978., 1990., 2002., 2014.) zrače energijom, entuzijazmom i hrabrošću. Uvek su u pokretu, vole promene i slobodu. Sreća im dolazi kada slede svoj instinkt – tada se pred njima otvaraju vrata novih prilika. Konji su često vođe i preduzetnici, ljudi koji podstiču druge i privlače pozitivnu energiju.

Svinja

Svinje (1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.) poznate su po svojoj toplini, iskrenosti i mirnom karakteru. Iako ne teže glamuru, život im često donosi udobnost, stabilnost i materijalnu sigurnost. U kineskoj astrologiji Svinja simbolizuje poštenje i dobru karmu – zato se smatra da sreća prirodno prati one rođene u ovom znaku.

