“NEVIDLJIVI UBICA” U AKCIJI: Putinovo novo oružje ledi krv u žilama – “OVAKO NEŠTO NISMO VIDJELI, NEMOGUĆE JE….”

U stambenoj četvrti Kramatorska, u Donjecke oblasti, ruske snage izvele su 5. oktobra napad optičkim FPV dronom, pogodivši vozilo ukrajinske vojske. Ovo je prvi zabilježeni slučaj upotrebe ove vrste drona u Ukrajini.

Napad je izazvao zabrinutost zbog sve sofisticiranijih tehnologija koje se koriste u sukobu.

Pogođeno vojno vozilo

Optički FPV dronovi predstavljaju tehnološki napredak u vojnoj opremi, jer koriste optički kabl umesto radio talasa, što ih čini otpornim na elektronsko ometanje. Ovaj napad ukazuje na eskalaciju u korišćenju inovativnih tehnologija u ratu, što može imati ozbiljne posledice po bezbjednost i strategiju odbrane.

Napad je izveden u nedelju u 17:50 sati, a dron je pogodio vojni automobil u jednoj od stambenih četvrti Kramatorska. Gradsko veće potvrdilo je incident, ističući da je ovo drugi napad u istom danu. Video snimak napada, koji je kasnije objavljen na mreži potvrđuje upotrebu optičkog drona. Snimak prikazuje dron kako leti iznad ulice u Kramatorsku, a zatim naglo skreće i udara u vojno vozilo parkiran pored stambene zgrade.

Šta je optički dron

Optički FPV dronovi koriste optički kabl za kontrolu i prenos video signala, što im omogućava neometan rad na udaljenostima do 20 kilometara. Ova tehnologija ih čini nevidljivim za standardne sisteme elektronskog ometanja, što predstavlja ozbiljan izazov za protivničke snage. Dizajn ovih dronova sličan je konvencionalnim FPV modelima, ali sa dodatkom zavojnice žice koja se odmotava tokom leta.

Ukrajinski stručnjak za radio tehnologiju, Sergej Beskrestnov, ranije je zabilježio upotrebu ruskog jurišnog drona BM-35 sa termovizijskom kamerom.

“Po prvi put vidimo napadnu bespilotnu letelicu BM-35 sa termovizijskom kamerom koju je presrela moja oprema”, izjavio je Beskrestnov 28. septembra, ukazujući na sve veću sofisticiranost ruskih dronova.

Upotreba optičkih dronova otvara novo poglavlje u vojnoj tehnologiji, dok istovremeno povećava rizik za civilne i vojne ciljeve, piše espreso.

Facebook komentari