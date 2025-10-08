Evo šta se nalazilo u bolničkoj sobi Halida Bešlića: Tužna slika sa Onkologije

Ova poseta nije bila samo prijateljski gest, već i podsjećanje na značajnu ulogu koju je Đajić imao u Bešlićevom životu. Naime, u 2021. godini, Đajić je operisao Halida i tako mu spasio život.

Tokom posjete, Đajić je donio Halidu poklon iz Daun sindrom centra Banjaluka, a riječ je o slici koja nosi naziv “Drvo života”. Ova slika simbolizuje nadu i život, što dodatno oslikava vrijednosti koje centar promoviše. Halid je, kao javna ličnost, često bio uz podršku različitih humanitarnih akcija, a ovaj gest Đajića ukazuje na povezanost i solidarnost među ljudima, posebno u teškim trenucima.

Đajić je u svojoj posjeti takođe podelio privatnu prepisku sa Halidom, u kojoj mu je prenio pozdrave od njegovih drugara iz Daun sindrom centra Banjaluka.

– Hvala vam puno, evo mi slika stoji u bolničkoj sobi. Volim vas.

Podsjećanja radi, Đajić se oglasio iz bolnice u Sarajevu i kad je Halidu predao fotografiju.

– Danas sam u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo posjetio mog dragog prijatelja, našeg Halida Bešlića. Iskreno smo se obradovali jedan drugom i dugo ćaskali, onako prijateljski i od srca.

– Donio sam mu sliku “Drvo života” 🌳 – poklon od naših zajedničkih drugara iz Daun sindrom centra Banjaluka. Uz ovaj simbol ljubavi i snage, oni su mu poslali i najljepše želje za zdravlje i brz oporavak. 🙏 Dar je Halidu izmamio osmijeh i radost u srcu.

