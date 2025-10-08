Danska će uništiti 150.000 pilića zbog epidemije ptičijeg gripa

Agencija je u saopštenju navela da je ovo prva epidemija u Danskoj od aprila kada je zemlja ukinula ograničenja na uzgoj živine uvedena u decembru 2024. godine.

U decembru je saopšteno da vlasnici živine i drugih ptica u uzgoju moraju da drže svoje životinje u zatvorenom prostoru ili pod natkrivenim krovom, navodeći povećani rizik od infekcije, prenose Nezavisne.

Nizozemska vlada je u utorak objavila da će uništiti 71.000 pilića na farmi živine u sjevernom dijelu Nizozemske nakon otkrivanja ptičijeg gripa, prenosi Tanjug.

