Oglasio se Halidov sin Dino nakon smrti legendarnog oca

Halidov sin Dino, oglasio se nakon smrti svog oca koja je potresla čitavu BiH, ali i regiju.

Halid Bešlić je iza sebe ostavio suprugu Sejdu i sina Dinu koji je na svom Instagram nalogu podijelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

“Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu.

Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo iznevjeriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino.”

Podsjetimo, komemoracija povodom smrti Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. oktobra, u Narodnom pozorištu Sarajevo, a dženaza isti dan, u 13:30 sati ispred Begove džamije u Sarajevu.

Ukop je planiran za 15 sati na gradskom groblju Bare, pišu Vijesti.ba.

