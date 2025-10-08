Estrada

Oglasio se Halidov sin Dino nakon smrti legendarnog oca

28.6K  
Objavljeno prije 45 minuta

Halidov sin Dino, oglasio se nakon smrti svog oca koja je potresla čitavu BiH, ali i regiju.

Halidov sin Dino, oglasio se nakon smrti svog oca koja je potresla čitavu BiH, ali i regiju.

Halid Bešlić je iza sebe ostavio suprugu Sejdu i sina Dinu koji je na svom Instagram nalogu podijelio porodičnu fotografiju i oprostio se od oca.

“Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to. Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na slici, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu.

Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo iznevjeriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino.”

Podsjetimo, komemoracija povodom smrti Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. oktobra, u Narodnom pozorištu Sarajevo, a dženaza isti dan, u 13:30 sati ispred Begove džamije u Sarajevu.

Ukop je planiran za 15 sati na gradskom groblju Bare, pišu Vijesti.ba.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh