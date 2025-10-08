Putujete u EU? Od 12. oktobra vas čekaju nova pravila, bez ovoga nećete moći ući

Riječ je o novom Sistem ulaska/izlaska (EES – Entry/Exit System), koji će automatski bilježiti podatke svih putnika iz zemalja koje nisu članice EU-a ili šengenskog prostora.

Otisci prstiju i fotografije na granici

Prilikom svakog ulaska u EU, putnici će morati dati otisak četiri prsta i fotografiju lica, uz unos podataka o putnoj ispravi, datumu i mjestu ulaska i izlaska iz šengenske zone.

Ovi podaci čuvat će se u evropskoj bazi, a cilj novog sistema, kako navode iz EU, jeste povećanje sigurnosti i sprječavanje prekoračenja boravka.

Moguće gužve na granicama

Kako upozoravaju evropske institucije, zbog uvođenja EES-a moguće su gužve i duža zadržavanja na granicama u prvim sedmicama primjene sistema.

Građanima se savjetuje strpljenje i raniji dolazak na granične prijelaze, posebno tokom prvih dana nakon 12. oktobra.

ETIAS od 2026.

Nakon EES-a, krajem 2026. u funkciju će biti pušten i ETIAS (Europski sistem za informiranje i odobravanje putovanja), koji će dodatno regulirati ulazak u EU za državljane bezviznih zemalja. Državljani BiH tada će morati ispuniti online formular prije puta u EU, uplatiti taksu od 20 eura (39,12 KM), dobiti odobrenje koje vrijedi tri godine, a ciljevi su sigurnost, učinkovitost i manje zloupotrebe.

