3 razloga zbog kojih treba da jedete mandarine

Uprkos njihovoj maloj veličini u poređenju sa drugim citrusnim voćem, kao što su narandže i grejpfruti, mandarine su bogate hranljivim materijama i vodom, zapravo čine oko 85% vode.
Odličan su izvor vitamina C, takođe su jedan od najkoncentrovanijih izvora beta-kriptoksantina, antioksidansa koji se u tijelu pretvara u vitamin A i stoji iza narandžaste boje mandarina i drugog sličnog voća. Pored toga, mandarine obezbjeđuju kalijum i vitamine B kompleksa, odnosno B1, B6 i B9, odnosno tiamin, piridoksin i folat, prenosi Novosti.
Veliki procenat antioksidanata
Antioksidanti štite vaše tijelo neutrališući štetne efekte oksidativnog stresa, koji je uzrokovan nakupljanjem slobodnih radikala. Mandarine, uključujući njihove kore, su bogati izvori antioksidanata kao što su vitamin C i beta-kriptoksantin i flavonoidi kao što su naringin, hesperidin, tangeretin i nobiletin.
Sredstvo za jačanje imuniteta
Vitamin C u mandarinama može pomoći u zaštiti vašeg imunološkog sistema od virusa i bakterija tako što deluje na T ćelije, vrstu bijelih krvnih zrnaca koja štite vaše tijelo. Stoga vam pomaže da održite zdrav nivo ovih ćelija za borbu protiv infekcija.
Pogodne za gubitak težine
Mandarine mogu pomoći u gubitku težine povećanjem dnevnog unosa vlakana. Agrumi, uključujući mandarine, obezbjeđuju nerastvorljiva vlakna – ona vrsta koja ne fermentiraju u crijevima – kao što su celuloza i lignin. Ova vrsta vlakana pojačava osjećaj sitosti usporavajući tranzit hrane kroz vaš digestivni trakt. Ovo zauzvrat pomaže u regulisanju vašeg apetita, što može podstaći gubitak težine.