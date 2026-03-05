Rudan potresno o danima na onkologiji: Uveče zaspiš i često si siguran da idući dan dočekati nećeš

Hrvatska književnica Vedrana Rudan već više od godinu dana se bori sa karcinomom žučnih kanalića.

Iako je teško bolesna, nju to ne sprečava da piše svoje kolumne i tim putem obavijesti javnost o svom zdravstvenom stanju.

U najnovijem obraćanju, Vedrana Rudan je otvorila dušu, te se obratila medicinskoj sestri sa odjeljenja onkologije.

– Sigurna sam da svi vi zdravi nimalo ne zavidite nama na onkologiji koji ovdje živimo iako o našem životu ne znate ništa. Običan je to život. Uveče zaspiš i često si debelo siguran da idući dan dočekati nećeš. Pa se zlobno tješiš, možda neće ni zdravi.

Bura duva, čupa drveće iz zemlje, što ako zdravome odvali glavu? Ma, zajeb***m se. Nije zloba ono što nas drži na životu. Mi, za razliku od vas koji i ne znate gdje je riječka Onkologija, poznajemo sestru Ingrid. Da smo zdravi ne bismo znali što su toplina, čovječnost, osmijeh žene koja dijeli tvoju sudbinu ali govori o drugim stvarima.

O psićima, unucima, kćeri, ljepoti života, šetnjama po Krimeji i pušenju na balkonu noći o ponoći kad misli da je samo mjesec gleda. Ingrid, i bolesne smo i očajne i nesrećne i srećne jer te imamo. Što bismo mi bez tebe? Srećan rođendan”, napisala je Rudan.

Podsjetimo, Vedrana Rudan u svojim tekstovima detaljno opisuje kroz kakve muke prolazi, a nedavno je priznala da su joj “kosti osute metastazama” i da je svaka od njih u njoj “vrištala na svoj način”.

U svojim ranijim kolumnama često je isticala upravo herojsku ulogu medicinskih sestara koje brišu granice očaja i koje su jedina bića koja bolesnike, makar po njenom mišljenju, “drže na besmislenom životu”.

