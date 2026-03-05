Rat s Iranom prijeti opskrbi hranom u Zaljevu: Hormuški moreuz postaje kritična tačka

Zaljevske države suočavaju se s jednim od najvećih izazova u pogledu sigurnosti opskrbe hranom još od svjetske prehrambene krize 2008. godine, dok aktuelni sukob s Iranom ugrožava luke i remeti pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz.

Rat ponovo stavlja na test strategije koje su zemlje regije usvojile nakon 2008. godine, kada su nagli skokovi cijena hrane natjerali vlade da odustanu od skupih projekata povećanja domaće proizvodnje žitarica i više se oslone na uvoz, uz ulaganja u poljoprivredne projekte u inostranstvu. Tako je Saudijska Arabija još tada počela postupno ukidati domaću proizvodnju pšenice i gotovo u potpunosti prešla na uvoz.

Danas, u trenutku kada je globalni pomorski promet poremećen, a zračni prostor u više zemalja regije zatvoren, države koje između 80 i 90 posto hrane nabavljaju iz uvoza suočavaju se s rizikom nestašica i rasta cijena.

Prema riječima Nil Kvilijam (Neila Quilliama) iz londonskog instituta Chatham House, više od 70 posto hrane za zemlje Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja (GCC) dolazi upravo kroz Hormuški moreuz. Ako se sukob nastavi, upozorava on, države Zaljeva mogle bi se suočiti s ozbiljnim poremećajima u opskrbi.

Kvilijam ističe da su zemlje regije posljednjih godina diverzificirale dobavljače i stvorile zalihe koje mogu pokriti potrebe nekoliko mjeseci, ali bi dugotrajniji poremećaji mogli dovesti do rasta cijena i kašnjenja u isporukama.

Hormuški moreuz kao ključna tačka

Analitičari upozoravaju da bi čak i kratkotrajne blokade Hormuškog moreuza, koje bi natjerale brodove da teret preusmjeravaju u manje luke, mogle izazvati ozbiljne logističke probleme.

Većina najvažnijih luka u regiji nalazi se upravo na ruti kroz taj moreuz. Među njima je i luka Jebel Ali u Dubaiju, najveća kontejnerska luka na Bliskom istoku, koja je ove sedmice, prema izvještajima, bila pogođena iranskim napadima, zbog čega su operacije privremeno obustavljene.

Ishan Bhanu iz analitičke kuće Kpler upozorava da bi eventualna blokada Jebel Alija imala veliki utjecaj jer ta luka opslužuje oko 50 miliona ljudi.

Luke Ujedinjenih Arapskih Emirata koje se nalaze izvan Hormuškog moreuza imaju znatno manji kapacitet. Khorfakkan može obraditi oko pet miliona TEU kontejnera godišnje, dok luka Fujairah ima kapacitet manji od milion TEU, što nije dovoljno da nadoknadi promet Jebel Alija ili luke Khalifa u Abu Dabiju (Dhabiju).

Bhanu također upozorava da bi Katar, Kuvajt, Bahrein i Irak u slučaju ozbiljnijih poremećaja praktično ostali bez direktnog morskog pristupa te bi bili primorani oslanjati se na kopnene transportne rute preko Saudijske Arabije, što bi moglo izazvati velike gužve i dodatno povećati troškove.

Rast cijena i strah od nestašica

Iako ozbiljna uska grla u opskrbi još nisu potpuno vidljiva, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata tvrde da strateške zalihe osnovnih prehrambenih proizvoda mogu pokriti potrebe stanovništva između četiri i šest mjeseci. Građani su pozvani da prijavljuju eventualna neopravdana poskupljenja.

Radnici u supermarketima navode da su police uglavnom dobro opskrbljene, ali da se pojedini proizvodi sporije dopunjavaju nego ranije. U Dubaiju su vlasti privremeno ublažile ograničenja za kretanje kamiona kako bi se održao protok robe.

Početak iranskih napada izazvao je i talas panike među stanovništvom, što je dovelo do pojačane kupovine i povremenog pražnjenja pojedinih polica u prodavnicama.

Quilliam naglašava da percepcija rizika igra važnu ulogu u ovakvim situacijama. Čak i kada su zalihe dovoljne, nagla kupovina može stvoriti dodatni osjećaj panike među potrošačima.

Neki građani već primjećuju povećanje cijena. Na društvenim mrežama kupci navode da su im računi za namirnice znatno veći nego ranije, a posebno se ističe nagli rast cijena banana.

Stručnjaci objašnjavaju da su lako kvarljive namirnice poput banana posebno osjetljive na produžavanje transportnih ruta. Ako bi se takvi proizvodi morali dopremati avionima ili kopnenim putem, troškovi bi značajno porasli.

Dastin Aleksandar (Justin Alexander) iz GlobalSource Partnersa ističe da je transport hrane zračnim ili kopnenim putem znatno skuplji od pomorskog, ali dodaje da bi vlade mogle ublažiti udar na potrošače subvencijama, kao što su činile tokom ranijih kriza.

Uloga strateških zaliha

Tokom protekle dvije decenije zemlje Zaljeva ulagale su u velike silose i skladišta za strateške zalihe žitarica poput pšenice, riže i jestivog ulja.

Ujedinjeni Arapski Emirati su 2016. godine otvorili veliki kompleks silosa za žitarice u Fujairahu, na obali Indijskog okeana, izvan Hormuškog moreuza, kapaciteta oko 300.000 tona. Lokacija je izabrana upravo kako bi se u slučaju krize zaobišao moreuz, koji je u prošlosti često bio predmet iranskih prijetnji zatvaranjem.

Ipak, analitičari ističu da će u slučaju produženog sukoba ključnu ulogu imati regionalna saradnja unutar GCC-a. Bliska koordinacija među državama mogla bi biti presudna kako bi svih šest članica Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja, kao i Irak, izbjegli ozbiljne nestašice hrane.

