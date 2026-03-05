Bela Hadid: Moje srce je uz narod Irana, budućnost pripada njima, a ne onima koji ih ušutkavaju

Bela Hadid u objavi na društvenim mrežama izrazila je solidarnost s narodom Irana i poručila: “Budućnost pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ušutkavaju ili koriste kao polugu”.

Manekenka je u objavi osvrnula se na nedavne napade na Iran i iskazala podršku građanima Irana te svim civilima koji trpe posljedice političkih odluka i vojne eskalacije.

– Moje srce je uz narod Irana i uz svaki civil bilo gdje uhvaćen usred vladinih odluka i vojne eskalacije. Bez obzira gdje živimo, sigurnost, dostojanstvo i mir nikada ne bi trebali biti predmet pregovora – napisala je Hadid.

Dodala je i: “Prečesto nevini životi postaju kolateralna šteta u odlukama koje donose sistemi, vođe i sile daleko iznad njih, koje tvrde da djeluju u njihovo ime. Ali budućnost Irana pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ušutkavaju ili koriste kao polugu. Iza naslova su prave porodice, pravi strah i pravi ljudski životi. Ono što je najvažnije je zaštita civila, sprečavanje daljnje eskalacije i sjećanje na našu zajedničku humanost…“

– Historija nam je pokazala da eskalacija rijetko štiti nevine. Molim se za suzdržanost, odgovornost i mir… u solidarnosti s narodom Irana i ljudskim bićima svugdje koji trenutno žive kroz neizvjesnost – zaključila je manekenka.

Osim poruke podrške, Bela Hadid je pozvala svoje pratitelje da pomognu humanitarnim organizacijama koje djeluju u regionu.

Hadid, koja je palestinskog porijekla, godinama javno govori o sukobima na Bliskom istoku i često koristi svoju platformu da ukaže na humanitarne posljedice ratova, posebno u Palestini.

