Srbija poručila svojim građanima: “U Hrvatsku putujte samo u slučaju krajnje potrebe”

U “crvenu” kategoriju Ministarstvo vanjskih poslova svrstalo je 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U “narandžastoj” kategoriji je 28 zemalja za koje je savjet “putovanje u slučaju krajnje potrebe”, a jedina europska zemlja među njima je Hrvatska

U “žutom” su na semaforu Ministarstva spoljnih poslova zemlje za koje važi savjet “putovanje uz dodatne mjere opreza” i među njima jedina iz Europe je Albanija.

Sve ostale zemlje svijeta svrstne su u zeleno što znači “slobodno putovanje uz redovan oprez”.

Među 23 zemlje u koje se državljanima Srbije “ne preporučuje putovanje” nalazi se 14 zemalja Bliskog istoka: Bahrein, Izrael, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Liban, Oman, Palestina, Saudijska Arabija, Sirija, Ujedinjeni Arapski Emirati.

