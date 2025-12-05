Pogledajte koliko su poskupjeli životni troškovi u BiH u prvom mjesecu 2026. godine

Hrana i bezalkoholni napici u januaru u odnosu na decembar 2025. u prosjeku su bili skuplji za 1,6 posto, stanovanje i režijski izdaci za 1,5 posto, zdravstvo za 3,5 posto, alkoholna pića i duhan za 0,2 posto, rekreacija i kultura za 0,4 posto, obrazovanje za 0,3 posto, a restorani i hoteli za 0,4 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Pad cijena u prosjeku je zabilježen kod odjeće i obuće za 2,6 posto, te prijevoza za 1,2 posto.

U poređenju s januarom 2025. godine, inflacija je iznosila 3,6 posto, pri čemu su najveći godišnji rast cijena u prosjeku imale kategorije: restorani i hoteli za 7,2 posto, stanovanje i režijski izdaci za 7,1 posto, zdravstvo za šest posto, rekreacija i kultura za pet posto, te hrana i bezalkoholni napici za 4,6 posto.

Na godišnjem nivou zabilježeno je smanjenje cijena odjeće i obuće za 6,4 posto, te prijevoza za 2,3 posto.

