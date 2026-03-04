Iran pokrenuo novi val napada na Izrael

Iranska revolucionarna garda pokreće novi val raketnih i napada bespilotnim letjelicama na Izrael, izvijestili su iranski državni mediji. Do eskalacije dolazi nakon što je izraelska vojska ranije izvela opsežan udar na iranski vojni kompleks.

Prema priopćenju Izraelskih obrambenih snaga (IDF), cilj napada bilo je više zapovjednih centara i osoblja unutarnje sigurnosti u istočnom Teheranu, uključujući sjedište Revolucionarne garde,piše Avaz

Istovremeno, neimenovani zapovjednik mornarice iz iranske Revolucionarne garde izjavio je za državne medije da će Iran u Zaljevu ciljati američka i britanska plovila koja prevoze teret za Izrael, bez obzira na zastavu pod kojom plove.

Dodao je kako je Iran u dosadašnjem toku sukoba već gađao više od deset brodova i tankera. Ta izjava slijedi nakon ranijih iranskih prijetnji da će zapaliti brodove ako se približe Hormuškom tjesnacu, ključnoj svjetskoj ruti za transport nafte.

